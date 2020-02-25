У США під Пентагоном готували теракт: підривника спіймали "на гарячому"

У понеділок, 25 лютого, біля будівлі Пентагону у Вашингтоні в США 19-річний юнак намагався підірвати себе разом із чужим автомобілем.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції Штатів. Зловмисника затримали.

Відзначається, що підозрілого молодика помітив поліцейський. Коли він підійшов ближче, побачив, що хлопець підпалював біля бензобаку шматок тканини і той зізнався, що збирається "підірвати цей автомобіль і себе". Після цього підозрюваний намагався втекти, але був затриманий.

У США під Пентагоном хлопець хотів підірвати авто squir.com

Ім'я підозрюваного – Меттью Річардсон, він родом зі штату Арканзас. За попередніми даними, хлопець хотів спалити автомобіль, який належить одному із співробітників оборонного відомства. Власник і зловмисник між собою знайомі не були.

Підозрюваному було пред'явлено звинувачення в зловмисній спробі пошкодити і знищити автомобіль за допомогою вогню. Якщо американця визнають винним, йому загрожує щонайменше п'ять років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Флориді (США) позашляховик намагався прорватися до резиденції американського президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Співробітники поліції відрили вогонь по порушнику.

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