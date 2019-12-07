"Уявив себе монархом": у США видали черговий документ про імпічмент Трампа

Юридичний комітет Палати представників США у зв'язку з можливим імпічментом американського президента Дональда Трампа опублікував оновлений звіт про цю процедуру.

Документ "Конституційні підстави для імпічменту президента" аналізує історію, мету та значення статті про імпічмент, що міститься в Конституції Сполучених Штатів, передає "Голос Америки".

Саме на цій основі контрольована Демократичною партією Палата представників хоче оголосити імпічмент Трампу.

Дональд Трамп ВВС

У тексті розглядаються юридичні питання, що стосуються процесу імпічменту загалом, і спростовуються помилкові твердження про цю норму. При цьому звіт не визначає конкретних звинувачень проти чинного американського глави.

"Найгірше жахіття батьків-засновників [США] – це те, з чим ми зіткнулися наразі. Президент Трамп зловжив своєю владою, зрадив нашу національну безпеку, нашкодив нашим виборам в особистих цілях. Конституція передбачає лише одну міру для боротьби з такими діями: імпічмент.

Безпека... нашого народу, нашої демократії і майбутніх поколінь не будуть гарантовані, якщо ми не вирішимо цю проблему. Ніхто в Америці не знаходиться вище закону, навіть президент", – йдеться в заяві голови комітету Джеррі Надлера.

Автори звіту назвали імпічмент "остаточною конституційною відповіддю президентові, який помилково уявив себе монархом".

Відзначимо, вперше подібний звіт був випущений у 1974 році під час розслідування щодо імпічменту президента Річарда Ніксона. Наступного разу оновлений звіт вийшов у 1998 році, коли в Палаті представників велося розслідування про можливий імпічмент Білла Клінтона.

Як писав OBOZREVATEL:

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