"Уявив себе монархом": у США видали черговий документ про імпічмент Трампа

Юридичний комітет Палати представників США у зв'язку з можливим імпічментом американського президента Дональда Трампа опублікував оновлений звіт про цю процедуру.
Документ "Конституційні підстави для імпічменту президента" аналізує історію, мету та значення статті про імпічмент, що міститься в Конституції Сполучених Штатів, передає "Голос Америки".
Саме на цій основі контрольована Демократичною партією Палата представників хоче оголосити імпічмент Трампу.
Дональд Трамп
ВВС
У тексті розглядаються юридичні питання, що стосуються процесу імпічменту загалом, і спростовуються помилкові твердження про цю норму. При цьому звіт не визначає конкретних звинувачень проти чинного американського глави.
"Найгірше жахіття батьків-засновників [США] – це те, з чим ми зіткнулися наразі. Президент Трамп зловжив своєю владою, зрадив нашу національну безпеку, нашкодив нашим виборам в особистих цілях. Конституція передбачає лише одну міру для боротьби з такими діями: імпічмент.
Безпека... нашого народу, нашої демократії і майбутніх поколінь не будуть гарантовані, якщо ми не вирішимо цю проблему. Ніхто в Америці не знаходиться вище закону, навіть президент", – йдеться в заяві голови комітету Джеррі Надлера.
Автори звіту назвали імпічмент "остаточною конституційною відповіддю президентові, який помилково уявив себе монархом".
Відзначимо, вперше подібний звіт був випущений у 1974 році під час розслідування щодо імпічменту президента Річарда Ніксона. Наступного разу оновлений звіт вийшов у 1998 році, коли в Палаті представників велося розслідування про можливий імпічмент Білла Клінтона.
Як писав OBOZREVATEL:
У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
В ході бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
При цьому він заявив, що розпочата процедура американської демократичної партії є державним переворотом.
Сам Зеленський сказав, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Свідчення за зачиненими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі та експосол Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між Трампом і Зеленським.
Також комітет Палати представників США у справах юстиції запросив президента Дональда Трампа на слухання у рамках підготовки до процедури імпічменту.
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