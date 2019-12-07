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7 грудня • оновлено в 23:16
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"Уявив себе монархом": у США видали черговий документ про імпічмент Трампа

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Юридичний комітет Палати представників США у зв'язку з можливим імпічментом американського президента Дональда Трампа опублікував оновлений звіт про цю процедуру.

Документ "Конституційні підстави для імпічменту президента" аналізує історію, мету та значення статті про імпічмент, що міститься в Конституції Сполучених Штатів, передає "Голос Америки".

Саме на цій основі контрольована Демократичною партією Палата представників хоче оголосити імпічмент Трампу.

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Дональд Трамп

ВВС

У тексті розглядаються юридичні питання, що стосуються процесу імпічменту загалом, і спростовуються помилкові твердження про цю норму. При цьому звіт не визначає конкретних звинувачень проти чинного американського глави.

"Найгірше жахіття батьків-засновників [США] – це те, з чим ми зіткнулися наразі. Президент Трамп зловжив своєю владою, зрадив нашу національну безпеку, нашкодив нашим виборам в особистих цілях. Конституція передбачає лише одну міру для боротьби з такими діями: імпічмент.

Безпека... нашого народу, нашої демократії і майбутніх поколінь не будуть гарантовані, якщо ми не вирішимо цю проблему. Ніхто в Америці не знаходиться вище закону, навіть президент", – йдеться в заяві голови комітету Джеррі Надлера.

Автори звіту назвали імпічмент "остаточною конституційною відповіддю президентові, який помилково уявив себе монархом".

Відзначимо, вперше подібний звіт був випущений у 1974 році під час розслідування щодо імпічменту президента Річарда Ніксона. Наступного разу оновлений звіт вийшов у 1998 році, коли в Палаті представників велося розслідування про можливий імпічмент Білла Клінтона.

Як писав OBOZREVATEL:

  • У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

  • В ході бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.

  • Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

  • Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.

  • При цьому він заявив, що розпочата процедура американської демократичної партії є державним переворотом.

  • Сам Зеленський сказав, що на нього ніхто не тиснув.

  • На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Свідчення за зачиненими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі та експосол Штатів в Україні Марі Йованович.

  • 15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між Трампом і Зеленським.

  • Також комітет Палати представників США у справах юстиції запросив президента Дональда Трампа на слухання у рамках підготовки до процедури імпічменту.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Імпічмент Трампа
Місце
США
Тег
політика
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