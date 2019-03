У США невідомий відкрив вогонь по людях: є жертви і поранені. Відео з місця НП

У США невідомий відкрив вогонь по людях. Це сталося на Манхеттені (Нью-Йорк).

У результаті три або чотири людини були поранені, двоє із них знаходяться у критичному стані, повідомляє Daily Star.

Відзначається, що на місці події перебувають десятки карет "швидкої допомоги" і автомобілів поліції.

Правоохоронці вживають заходи щодо встановлення особи злочинця та його затримання.

#BREAKING : There are reports of multiple fatalities in New York . Police are responding to reports of three or four people being shot, with the status of the gunman unclear. # 9News pic.twitter.com/4g4vKD00yg