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У США невідомий відкрив вогонь по людях: є жертви і поранені. Відео з місця НП

1.7тЧитати матеріал російською

У США невідомий відкрив вогонь по людях. Це сталося на Манхеттені (Нью-Йорк).

У результаті три або чотири людини були поранені, двоє із них знаходяться у критичному стані, повідомляє Daily Star.

Відзначається, що на місці події перебувають десятки карет "швидкої допомоги" і автомобілів поліції.

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У США невідомий відкрив вогонь по людях: є жертви і поранені. Відео з місця НП

Скріншот з відео

Правоохоронці вживають заходи щодо встановлення особи злочинця та його затримання.

У США невідомий відкрив вогонь по людях: є жертви і поранені. Відео з місця НП

Як повідомляв OBOZREVATEL, у новозеландському місті Крайстчерч у ніч на 15 березня зловмисники розстріляли дві мечеті і міську лікарню.

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США
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