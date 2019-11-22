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22 листопада • оновлено в 12:24
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У США назвали терміни поставки військової допомоги Україні

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Пентагон США передасть Україні всю військову допомогу, яку в американському бюджеті заклав Конгрес.

Так, Україна отримала 214 млн із закладених 250 млн доларів. Іншу частину переведуть протягом наступних кількох тижнів. Про це "Голосу Америки" повідомив спікер Міноборони США.

Повідомляється, що чотири сенатора-демократа направили лист до міністра оборони США Марка Еспера, висловлюючи стурбованість недоотримання Україною всієї суми.

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"Ми асигнували ці гроші. Вони повинні бути витрачені протягом минулого фінансового року, до 1 жовтня. Вже добігає кінця листопад, а гроші все ще не витрачені", – підкреслив сенатор-демократ Дік Дурбін.

Політик зазначив, що ці гроші дуже важливі для України.

"Це гроші, які повинні бути витрачені на критично важливе військове обладнання, щоб захистити Україну. Зараз ми говоримо про 15-20% всіх грошей, які все ще в Пентагоні. Після всієї цієї публічності, важко уявити, що Адміністрація Трампа не дає ці гроші Україна ", – акцентував сенатор.

Військові США

Військові США

Нагадаємо, що до України не дійшли мільйони доларів, які США на військову допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
США
Тег
Пентагон
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Трусов и унитазов побольше присылайте, а то российский ахрессор всю укросвинарню стратегического запаса лишил.
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