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6 грудня • оновлено в 16:51
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У США на військовій базі трапилася стрілянина: перші подробиці

1.2т
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У США на військовій базі "Пенсакола" в штаті Флорида трапилася стрілянина.

Як повідомляє USA Today, на даний момент територія бази ВМС оточена силами військовослужбовців і поліцією, проводиться спецоперація.

Про можливі жертви стрілка не повідомляється. В сторону військової бази спрямовані три медичних вертольоти.

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Відзначається, що стрілка ліквідовано, не менше п'яти осіб госпіталізовано. При цьому Pensacola News Journal повідомляє про 11 поранених.

Відомо, що 6 грудня на базі повинна була відбутися меморіальна церемонія, присвячена Другій світовій війні, і концерт шкільного джазового ансамблю.

На військовій базі Pensacola, розташованій в окрузі Ескамбія, зайнято понад 16 тисяч військовослужбовців та 7 400 цивільних осіб.

Стрілянина в США

Стрілянина в США

Twitter Jennifer Munoz

Стрілянина в США

Стрілянина в США

Twitter Jennifer Munoz

Стрілянина в США

Стрілянина в США

Twitter Jennifer Munoz

Стрілянина в США

Стрілянина в США

Twitter Jennifer Munoz

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США тимчасово закривали об'єднану базу ВМС Перл-Харбор - Хікем через стрілянину: три людини отримали поранення, двоє з них пізніше померли. Після цього стрілець наклав на себе руки.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
США
Тег
стрілянина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
что-то часто такие новости стали появляться...
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