У США на військовій базі трапилася стрілянина: перші подробиці

У США на військовій базі "Пенсакола" в штаті Флорида трапилася стрілянина.

Як повідомляє USA Today, на даний момент територія бази ВМС оточена силами військовослужбовців і поліцією, проводиться спецоперація.

Про можливі жертви стрілка не повідомляється. В сторону військової бази спрямовані три медичних вертольоти.

Відзначається, що стрілка ліквідовано, не менше п'яти осіб госпіталізовано. При цьому Pensacola News Journal повідомляє про 11 поранених.

Відомо, що 6 грудня на базі повинна була відбутися меморіальна церемонія, присвячена Другій світовій війні, і концерт шкільного джазового ансамблю.

На військовій базі Pensacola, розташованій в окрузі Ескамбія, зайнято понад 16 тисяч військовослужбовців та 7 400 цивільних осіб.

A life flight helicopter just pulled out of Baptist Hospital, at least two ambulances have arrived to the emergency room in the past 15 minutes. @weartv pic.twitter.com/WGUUWHqEOD

This is the scene outside of Baptist Hospital, several deputies are outside the emergency room door and I can hear several sirens. @weartv pic.twitter.com/H8N12EZKa9