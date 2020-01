Трамп підтримав: у США люди вийшли на масовий мітинг із гвинтівками і пістолетами. Фото та відео

У Річмонді, столиці штату Віргінія (США), 20 січня відбувся мітинг на підтримку права на зберігання і носіння зброї.

За оцінкою поліції, на акцію прийшли близько 22 тисяч учасників. Багато хто приніс із собою зброю, зокрема, пістолети, гвинтівки та дробовики, передає The Washington Post (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

На місці збору людей діяли посилені заходи безпеки, але акція пройшла мирно: поліція повідомила тільки про однин арешт.

Зазначимо, мітинг за легалізацію носіння зброї організував рух Virginia Citizens Defense League. Подія була викликана наміром демократів, які зараз займають більшість місць у Генеральній асамблеї Віргінії, ввести в штаті нові обмеження на вогнепальну зброю.

Частина учасників акції висловила підтримку президенту США Дональду Трампу. Він, зі свого боку, прокоментував мітинг у Twitter-акаунті.

The Democrat Party in the Great Commonwealth of Virginia are working hard to take away your 2nd Amendment rights. This is just the beginning. Do not let it happen, VOTE REPUBLICAN in 2020! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2020

Глава країни заявив, що демократи намагаються позбавити американців прав, передбачених Другою поправкою до Конституції США, і закликав голосувати за республіканців.

2A Protesters in Virginia singing the Star Spangled Banner.



pic.twitter.com/1Zlr3yJf52 - Benny (@bennyjohnson) January 20, 2020

Richmond, Virginia was on high alert as thousands of armed gun -rights activists gathered around the state's capitol building to protest new gun -control legislation https://t.co/X6XmdMpPMs pic.twitter.com/mIjqxz3TFB - Reuters (@Reuters) January 20, 2020

It 's the Pledge of Allegiance https://t.co/aWl9sb0bkg - Dana Loesch (@DLoesch) January 20, 2020

This is what's happening in Virginia right now. Trump's America. #IStandWithVirginia pic.twitter.com/ewUfKrk6Qs - Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) January 20, 2020

An attendee at the rally in Richmond Virginia dispels the media smears against rally-goers.



He says the media is mischaracterizing them, & that they are just law abiding citizens who want to advocate for their constitutional rights. #VirginiaRally

pic.twitter.com/Vp3bJX8eNi - Michael Coudrey (@MichaelCoudrey) January 20, 2020

More pictures of people carrying rifles at the #VirginiaRally and more evidence that debunks the narrative that the rally is filled with racists and white supremacists. pic.twitter.com/V0jGLpKW2d - Julio Rosas (@ Julio_Rosas11) January 20, 2020

