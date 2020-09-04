У США запропонували зробити безкоштовним громадський транспорт на час пандемії COVID-19

У Лос-Анджелесі (США, штат Каліфорнія) хочуть зробити безкоштовним проїзд у громадському транспорті на час пандемії коронавірусу.

Компанія LA Metro, яка обслуговує найбільш густонаселений округ США, у такий спосіб пропонує зменшити економічний тиск на людей, чиї доходи впали через кризу, пише Bloomberg.

Скасувати плату за проїзд для американців можуть на автобусі й метро. Щоб не допустити скорочення виручки, розглядаються варіанти альтернативного фінансування через державні гранти або перерозподіл доходів від реклами.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, зйомки фільму "Бетмен" знову призупинили через COVID-19 у одного з акторів. Згідно з повідомленнями американських ЗМІ, коронавірусом заразився Роберт Паттінсон.

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