У США хочуть судити скандальну російську юристку: в чому справа

Скандальній російській юристці Наталі Весельницькій у США оголосили офіційні звинувачення в незаконному відшкодуванні податків на суму 230 млн доларів за участю "корумпованих російських чиновників".

Як повідомляє "Радіо Свобода", у цій справі вона виступає адвокатом.

Звинувачення заявляє, що в справі US vs. Prevozon Holdings Весельницька представила суду декларацію нібито незалежно складену російським урядом, проте насправді вона таємно співпрацювала з владою і допомагала російській прокуратурі готувати текст документа.

Наталя Весельницька радіо Свобода

Відзначимо, Весельницькавідома тим, що протягом виборчої кампанії 2016- го року зустрічалася з провідними особами штабу Дональда Трампа.

Так, нещодавно в США назвали імена 17 росіян, причетних до втручання РФ у передвиборчу гонку Трампа. Серед них звучала персона Весельницької.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ''права рука'' Путіна — прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков — опинився під загрозою через розслідування щодо втручання у вибори США.