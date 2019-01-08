МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

У США хочуть судити скандальну російську юристку: в чому справа

365Читати матеріал російською

Скандальній російській юристці Наталі Весельницькій у США оголосили офіційні звинувачення в незаконному відшкодуванні податків на суму 230 млн доларів за участю "корумпованих російських чиновників".

Як повідомляє "Радіо Свобода", у цій справі вона виступає адвокатом.

Звинувачення заявляє, що в справі US vs. Prevozon Holdings Весельницька представила суду декларацію нібито незалежно складену російським урядом, проте насправді вона таємно співпрацювала з владою і допомагала російській прокуратурі готувати текст документа.

Новини
США поставили підніжку Росії: зірвана велика угода

Наталя Весельницька

Наталя Весельницька

радіо Свобода

Відзначимо, Весельницькавідома тим, що протягом виборчої кампанії 2016- го року зустрічалася з провідними особами штабу Дональда Трампа.

Так, нещодавно в США назвали імена 17 росіян, причетних до втручання РФ у передвиборчу гонку Трампа. Серед них звучала персона Весельницької.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ''права рука'' Путіна — прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков — опинився під загрозою через розслідування щодо втручання у вибори США.

Читайте всі новини по темі "Вибори в США" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Вибори в СШАХолодна війна між Заходом і Росією
Місце
США
Теги
Росіясуд
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги