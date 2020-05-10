У США діти почали вмирати від загадкового синдрому, викликаного COVID-19

У Нью-Йорку (США) троє маленьких дітей померли від загадкового синдрому, викликаного, ймовірно, коронавірусом.

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Про це заявив губернатор Ендрю М. Куомо, пише The New York Times. "Хвороба забрала життя трьох молодих нью-йоркців", – сказав він.

За його словами, запалення кровоносних судин викликає "проблеми з серцем". Це стало причиною смерті щонайменше одного з трьох названих малюків.

Крім того, стало відомо, що станом на 9 травня більше 73 дітей в Нью-Йорку захворіли рідкісною хворобою, яка має деяку схожість з хворобою Кавасакі. Куомо підкреслив, що багато хто з цих маленьких пацієнтів не мали респіраторних симптомів, характерних для коронавірусу, але у всіх тест показав наявність COVID-19.

Смерть від коронавірусу "Газета.ру"

За словами губернатора, штат співпрацюватиме з Нью-Йоркським центром геному і Рокфеллерським університетом, щоб визначити причину хвороби, яку Куомо назвав "справді тривожною".

"Ми працювали з упевненістю, що COVID-19 не зачепив молодих людей. Нам ще багато чого належить дізнатися про цей вірус", – вважає Куомо.

Звертаючись до батьків, він закликав їх звертати увагу на такі симптоми, як тривала лихоманка, сильний біль в животі, зміна кольору шкіри, прискорене серцебиття і біль в грудях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Великобританії лікарі також звернули увагу, що діти масово почали хворіти патологією, схожою на синдром Кавасакі, яка може бути викликана коронавірусом. Малюки почали скаржитися на болі в животі, у них виявили набряки серця і "шлунково-кишкові" симптоми.

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