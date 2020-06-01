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1 червня • оновлено в 18:20
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У США білі американці стали на коліна перед темношкірими: зворушливе відео

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У Х'юстоні, який є рідним містом загиблого афроамериканця Джорджа Флойда, білі жителі стали на коліна перед темношкірими і попросили вибачення за роки расизму.

Як повідомляє телеканал RT, це сталося біля місцевої церкви. Люди прийшли помолитися за сім'ю Флойда (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Загиблий Джордж Флойд

Загиблий Джордж Флойд

Кілька десятків білих людей стали на коліна, тоді як темношкірі слухали їх вибачення і плакали.

В останні дні в різних містах США поліцейські стають на коліна перед протестувальниками через убивство Флойда. Зокрема, так зробив начальник поліції Х'юстона Арт Асеведо.

У Нью-Йорку був помічений поліцейський, який також став на коліно перед мітингувальниками під час протесту на Таймс-сквер.

У США білі американці стали на коліна перед темношкірими: зворушливе відео

CNN

У США білі американці стали на коліна перед темношкірими: зворушливе відео

CNN

У США білі американці стали на коліна перед темношкірими: зворушливе відео

CNN

У США білі американці стали на коліна перед темношкірими: зворушливе відео

CNN

Нагадаємо, що 25 травня Джордж Флойд був затриманий поліцейськими за використання підроблених документів у магазині. Один із них притиснув темношкірого чоловіка до асфальту і придавив його шию коліном. Незважаючи на благання самого Флойда й очевидців затримання, поліцейський не давав йому дихати, у результаті чого Джордж помер, а по всіх Сполучених Штатах почалися масові протести.

Великі міста США охопили заворушення, опубліковано відео та фотографії останніх подій.

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Тема
Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими
Місце
США
Тег
протест
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