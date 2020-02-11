"Почалися запеклі бої": в Сирії збили вертоліт армії Асада. Відео

У Сирії в провінції Ідліб у вівторок, 11 лютого, збили вертоліт військ президента Башара Асада.

Про це із посиланням на командування опозиційних главі держави сил повідомляє Reuters. Там заявили про "початок жорстоких боїв". У Twitter опублікували фото і відео моменту (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що вертоліт Мі-8 впав на південь від міста Найраб, на території, контрольованій противниками Асада. Обидва пілоти загинули. Джерело "РИА Новости" заявило також про загибель ще 2 членів екіпажу.

У Сирії збили військовий вертоліт Асада Скріншот із відео

Як повідомляє видання Daily Sabah із посиланням на місцеві джерела, збитий вертоліт належить армії Сирії. Проте деякі джерела стверджують, що його збили "повстанці" сирійської національної армії, а інші – що це зробили турецькі військові.

У Сирії збили військовий вертоліт Асада РИА Новости

After the hit on a regime helicopter yesterday, another regime helicopter was shut down at Nayrab near Saraqip : pic.twitter.com/BMyjXL67cD – Ömer Özkizilcik (@OmerOzkizilcik) February 11, 2020

LATEST - Assad regime helicopter downed in northwestern Syria 's Idlib province https://t.co/ArtNIj7nmb pic.twitter.com/K3Mx2AT0vL – DAILY SABAH (@DailySabah) February 11, 2020

More photos of the reported shoot down of the helicopter (looks like an Mi-24) in the area of Nayrab today. pic.twitter.com/37jDIhTb8H – Kyle Glen (@KyleJGlen) February 11, 2020

FOOTAGE: Rebels shot down a military helicopter belonging to Assad forces in #Idlib 's Neirab #Syria pic.twitter.com/jVwtZB841u – Yusuf İşler (@ yusufislereng1) February 11, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Сирії російські війська спільно з армією Асада завдали кількох авіаударів по Ідлібу. Загинули 23 особи.

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