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11 лютого • оновлено в 17:21
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"Почалися запеклі бої": в Сирії збили вертоліт армії Асада. Відео

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У Сирії в провінції Ідліб у вівторок, 11 лютого, збили вертоліт військ президента Башара Асада.

Про це із посиланням на командування опозиційних главі держави сил повідомляє Reuters. Там заявили про "початок жорстоких боїв". У Twitter опублікували фото і відео моменту (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що вертоліт Мі-8 впав на південь від міста Найраб, на території, контрольованій противниками Асада. Обидва пілоти загинули. Джерело "РИА Новости" заявило також про загибель ще 2 членів екіпажу.

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У Сирії збили військовий вертоліт Асада

У Сирії збили військовий вертоліт Асада

Скріншот із відео

Як повідомляє видання Daily Sabah із посиланням на місцеві джерела, збитий вертоліт належить армії Сирії. Проте деякі джерела стверджують, що його збили "повстанці" сирійської національної армії, а інші – що це зробили турецькі військові.

У Сирії збили військовий вертоліт Асада

У Сирії збили військовий вертоліт Асада

РИА Новости

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Сирії російські війська спільно з армією Асада завдали кількох авіаударів по Ідлібу. Загинули 23 особи.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Все происходит по согласованию с Россией.
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Махно Володимир
Махно Володимир
как бы там не было, это смачная пощечина путину, а может даже удар в пах!
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2
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Махно Володимир, Слава Украине! Аллах Акбар!
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1
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Руцких сбили это хорошо)))
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