"Почалися запеклі бої": в Сирії збили вертоліт армії Асада. Відео

У Сирії в провінції Ідліб у вівторок, 11 лютого, збили вертоліт військ президента Башара Асада.

Про це із посиланням на командування опозиційних главі держави сил повідомляє Reuters. Там заявили про "початок жорстоких боїв". У Twitter опублікували фото і відео моменту (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що вертоліт Мі-8 впав на південь від міста Найраб, на території, контрольованій противниками Асада. Обидва пілоти загинули. Джерело "РИА Новости" заявило також про загибель ще 2 членів екіпажу.

Як повідомляє видання Daily Sabah із посиланням на місцеві джерела, збитий вертоліт належить армії Сирії. Проте деякі джерела стверджують, що його збили "повстанці" сирійської національної армії, а інші – що це зробили турецькі військові.

After the hit on a regime helicopter yesterday, another regime helicopter was shut down at Nayrab near Saraqip : pic.twitter.com/BMyjXL67cD

More photos of the reported shoot down of the helicopter (looks like an Mi-24) in the area of Nayrab today. pic.twitter.com/37jDIhTb8H