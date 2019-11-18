Закидали камінням і коктейлями "Молотова": у Сирії знову помстилися військовим Путіна. Відео

Курди в Сирії знову напали на спільний патруль Росії і Туреччини, закидавши військових камінням і пляшками із запальною сумішшю, в результаті чого загорілася бронемашина "Тайфун-К".

Підтверджувальне відео опублікували в Telegram-каналі Directorate 4 (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Інцидент трапився в районі н.п. Айн-ель-Араб (Кобань) на півночі країни. Чоловіки чекали на патруль і почали акцію, щойно російська бронемашина з'явилася на обрії.

Закидали камінням: у Сирії помстилися військовим Путіна Скріншот із відео

У Росії вже заговорили про провокації. ЗМІ написали, що це була нібито розроблена кимось і проплачена акція. У кращих традиціях пропаганди під звинувачення потрапили НАТО і США.

"Це легко можуть бути французи чи англійці. Їм теж вигідна напруженість у цьому регіоні", – видав у коментарі "Московському комсомольцю" військовий експерт Олег Желтоножко.

У Сирії закидали камінням військових Путіна Скріншот із відео

У Сирії закидали камінням військових Путіна Скріншот із відео

У Сирії помстилися військовим Путіна Скріншот із відео

У Сирії помстилися військовим Путіна Скріншот із відео

У Сирії підпалили машину військових РФ Скріншот із відео

PKK / YPG'li teröristler, bugün Ayn el Arap bölgesinde devriye görevi icra eden Türk-Rus devriyesine molotflarla saldırdı.



Rus askeri aracının molotof ve taşlarla saldırıya uğradığı o anlar böyle görüntülendi. pic.twitter.com/ydl966u9ny - EHA MEDYA (@eha_medya) November 18, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на тому ж місці курдське населення збунтувалося проти російсько-турецького патруля, закидавши броньовики камінням. Військовим Путіна кричали: "Наші діти вмирають. Ти їх пособник. Ти вбивця, як вони. Ви, фашисти, як вони!"

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