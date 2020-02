У Сирії загинули найманці Путіна: озвучено величезні втрати

У провінції Ідліб на північному заході Сирії загинули щонайменше 47 російських найманців.

Про це написав SaitErguven у Twitter. Повідомлення з'явилося під новиною пропагандистського видання "Супутник" про те, що в столиці Лівії Тріполі в зіткненнях загинули 16 турецьких солдатів і понад 100 сирійських найманців.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") у своєму Telegram-каналі написав, що майже 50 військових РФ "придбали акційні квитки на концерт Кобзона з нагоди "Дня захисника вітчизни".

At least 47 Russian servicemen / mercenaries die in clashes in Syria 's Idlib – reports



sources, @SyriCall pic.twitter.com/QXzPZpYTEb