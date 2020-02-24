У Сирії загинули найманці Путіна: озвучено величезні втрати

У провінції Ідліб на північному заході Сирії загинули щонайменше 47 російських найманців.
Про це написав SaitErguven у Twitter. Повідомлення з'явилося під новиною пропагандистського видання "Супутник" про те, що в столиці Лівії Тріполі в зіткненнях загинули 16 турецьких солдатів і понад 100 сирійських найманців.
Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") у своєму Telegram-каналі написав, що майже 50 військових РФ "придбали акційні квитки на концерт Кобзона з нагоди "Дня захисника вітчизни".
В Ідлібі загинули 47 найманців РФ
5 канал
At least 47 Russian servicemen / mercenaries die in clashes in Syria 's Idlib – reports- SaitErguven (@SVErguven) February 23, 2020
sources, @SyriCall pic.twitter.com/QXzPZpYTEb
Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що на стороні Лівійської національної армії воюють дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше були помічені на Донбасі та в Сирії.
Як писав OBOZREVATEL, напередодні російська авіація розбомбила 18 населених пунктів поблизу сирійського Ідліба. У результаті повітряної атаки загинуло не менше п'яти осіб.
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