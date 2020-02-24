У Сирії загинули найманці Путіна: озвучено величезні втрати

У провінції Ідліб на північному заході Сирії загинули щонайменше 47 російських найманців.

Про це написав SaitErguven у Twitter. Повідомлення з'явилося під новиною пропагандистського видання "Супутник" про те, що в столиці Лівії Тріполі в зіткненнях загинули 16 турецьких солдатів і понад 100 сирійських найманців.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") у своєму Telegram-каналі написав, що майже 50 військових РФ "придбали акційні квитки на концерт Кобзона з нагоди "Дня захисника вітчизни".

В Ідлібі загинули 47 найманців РФ 5 канал

At least 47 Russian servicemen / mercenaries die in clashes in Syria 's Idlib – reports



sources, @SyriCall pic.twitter.com/QXzPZpYTEb - SaitErguven (@SVErguven) February 23, 2020

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що на стороні Лівійської національної армії воюють дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше були помічені на Донбасі та в Сирії.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні російська авіація розбомбила 18 населених пунктів поблизу сирійського Ідліба. У результаті повітряної атаки загинуло не менше п'яти осіб.

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