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24 лютого • оновлено в 20:36
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У Сирії загинули найманці Путіна: озвучено величезні втрати

2.8т
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У провінції Ідліб на північному заході Сирії загинули щонайменше 47 російських найманців.

Про це написав SaitErguven у Twitter. Повідомлення з'явилося під новиною пропагандистського видання "Супутник" про те, що в столиці Лівії Тріполі в зіткненнях загинули 16 турецьких солдатів і понад 100 сирійських найманців.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") у своєму Telegram-каналі написав, що майже 50 військових РФ "придбали акційні квитки на концерт Кобзона з нагоди "Дня захисника вітчизни".

В Ідлібі загинули 47 найманців РФ

В Ідлібі загинули 47 найманців РФ

5 канал

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Літаки РФ у Сирії атакували військову колону Туреччини: з'явилося відео

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що на стороні Лівійської національної армії воюють дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше були помічені на Донбасі та в Сирії.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні російська авіація розбомбила 18 населених пунктів поблизу сирійського Ідліба. У результаті повітряної атаки загинуло не менше п'яти осіб.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія Ідліб
Теги
війна смерть
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Та не, щас Штирлиц бурячиху допьет и 47000 уничтожит.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Не ну раз сам Штирлиц сказал, то конечно верю. Причем где Штирлиц а где Сирия. Но то такое
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
как дети,штирлиц,мюлер....
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