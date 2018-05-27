У Сирії вбили російських військових: перші подробиці

У неділю, 27 травня, в результаті атаки терористів ІГІЛ чотири російські військові загинули, ще троє військовослужбовців поранені.

Про це повідомило Міноборони РФ.

Спочатку повідомлялося про загибель тільки двох військових радників, але пізніше стало відомо, що ще двоє померли в лікарні.

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"Серед них - два військових радника. Ще двоє військовослужбовців померли в госпіталі. У трьох - поранення. Всі військовослужбовці представлені до державних нагород", - повідомили в МО РФ.

За даними відомства, російські військові допомагали відбити атаку декількох груп терористів. Всього в результаті зіткнення нібито були знищені 43 бойовики і шість автомобілів високої прохідності з встановленим великокаліберним зброєю..

Нагадаємо, раніше в США розповіли подробиці бою з росіянами в Сирії , в якому загинули до 300 чоловік з боку РФ.