Головна Новини
23 грудня • оновлено в 23:40
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У Сирії напали на російську авіабазу: військові Путіна відповіли вогнем

3.6т
Читати матеріал російською

У понеділок, 23 грудня, російську авіабазу Хмеймім в Сирії атакували безпілотні літальні апарати.

Таку заяву зробив на брифінгу керівник російського Центру по примиренню ворогуючих сторін у Сирії генерал-майор Юрій Боренков, повідомляє "РИА Новости".

"Російськими засобами ППО були виявлені і знищені два БЛА, які наближалися до російської авіабази з південно-східного напрямку. Постраждалих і матеріального збитку немає, авіабаза функціонує в плановому режимі", – розповів він.

Новини
Закидали камінням і коктейлями "Молотова": у Сирії знову помстилися військовим Путіна. Відео

У Сирії напали на російську авіабазу

У Сирії напали на російську авіабазу

Інтерфакс

У соцмережах також з'явилося підтвердження атаки. Про те, що дрони наблизилися до бази росіян, написав у Twitter користувач Qalaat Al Mudiq.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сирії перед російськими військовими, що патрулювали територію, підірвали саморобну бомбу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
3
Смішно
11
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ckif UA Serjio
Ckif UA Serjio
Очень жаль,что не долетели БПЛА! Надо чтобьі земля горела,под ногами свинорЮськой мрази!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги