У Сирії напали на російську авіабазу: військові Путіна відповіли вогнем

У понеділок, 23 грудня, російську авіабазу Хмеймім в Сирії атакували безпілотні літальні апарати.
Таку заяву зробив на брифінгу керівник російського Центру по примиренню ворогуючих сторін у Сирії генерал-майор Юрій Боренков, повідомляє "РИА Новости".
"Російськими засобами ППО були виявлені і знищені два БЛА, які наближалися до російської авіабази з південно-східного напрямку. Постраждалих і матеріального збитку немає, авіабаза функціонує в плановому режимі", – розповів він.
У Сирії напали на російську авіабазу
Інтерфакс
У соцмережах також з'явилося підтвердження атаки. Про те, що дрони наблизилися до бази росіян, написав у Twitter користувач Qalaat Al Mudiq.
#Syria : explosion moments ago in Jablah amidst weaponized drone 's attack targeting the #Russia | n Airbase.- Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) December 22, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сирії перед російськими військовими, що патрулювали територію, підірвали саморобну бомбу.
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