У Сирії напали на російську авіабазу: військові Путіна відповіли вогнем

У понеділок, 23 грудня, російську авіабазу Хмеймім в Сирії атакували безпілотні літальні апарати.

Таку заяву зробив на брифінгу керівник російського Центру по примиренню ворогуючих сторін у Сирії генерал-майор Юрій Боренков, повідомляє "РИА Новости".

"Російськими засобами ППО були виявлені і знищені два БЛА, які наближалися до російської авіабази з південно-східного напрямку. Постраждалих і матеріального збитку немає, авіабаза функціонує в плановому режимі", – розповів він.

У Сирії напали на російську авіабазу Інтерфакс

У соцмережах також з'явилося підтвердження атаки. Про те, що дрони наблизилися до бази росіян, написав у Twitter користувач Qalaat Al Mudiq.

#Syria : explosion moments ago in Jablah amidst weaponized drone 's attack targeting the #Russia | n Airbase. - Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) December 22, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сирії перед російськими військовими, що патрулювали територію, підірвали саморобну бомбу.

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