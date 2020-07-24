У Швейцарії створили джинси, які вбивають COVID-19

У Швейцарії створили джинси, які захищають від COVID-19. HeiQ

Дві відомих компанії, що виробляють одяг з деніму, готують до випуску колекцію інноваційних джинсів, що захищають від коронавіруса.

Про це повідомило видання Dazed. В основі матеріалу лежить спеціальна розробка швейцарської компанії HeiQ.

Технологія HeiQ Viroblock створює на джинсовій тканині самоочисну і стійку до вірусів поверхню.

Спеціальну рідину Viroblock додають до тканини в процесі прання під час виробничого процесу. Завдяки цьому на матеріалі утворюється як би невидима плівка, яка вбиває 99,9% вірусів COVID-19.

Хоча коронавірус може жити на тканинах при кімнатній температурі до двох днів, Viroblock знищує його протягом 30 хвилин. Антивірусний ефект джинси зберігають до 30 прань.

Директор з маркетингу HeiQ Хой Кван Лам підкреслив високу функціональність антивірусного одягу.

"Ми розуміємо, як важливо під час пандемії мати менше одягу, але такого, що більш функціональний і якісніший. Якщо у вас є одяг, який одночасно охолоджує, відштовхує воду і має противірусну дію, можливо, ви зможете купити одну куртку замість п'яти", – сказав Лам.

Лінію антивірусного джинсового одягу пообіцяли випустити до 1 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в період карантину через пандемію коронавіруса слід приділяти увагу обробці верхнього одягу після повернення з вулиці додому.