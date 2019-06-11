"В сенсі жодним боком?!" Скабєєва зчепилася з українцем у ефірі через Донбас

Одіозна російська пропагандистка Ольга Скабєєва влаштувала істерику у прямому ефірі через претензії українського експерта Гордія Бєлова. Він звинуватив Росію у підтримці терористів на Донбасі.

Конфлікт на цьому ґрунті спалахнув між опонентами на програмі "60 хвилин" телеканалу "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що робив Денис Пушилін (ватажок "ДНР". — Ред.) у Санкт-Петербурзі? У статусі кого він взагалі там був? І після того, як він там був, ви ще можете говорити, що ви до цього (до війни. — Ред.) жодним боком?" — обурився український гість студії.

Ольга Скабєєва Скріншот відео

Його слова зачепили за живе Скабєєву, і вона накинулася на Бєлова з дикими виправданнями збройного вторгнення Росії в чужу країну.

"У сенсі ми жодним боком?! Гордію, ку-ку! Ми там пенсії платимо абсолютно всім, ми зарплати платимо! В сенсі ми жодним боком?! У сенсі ми ні до чого? Він звідти зброю з Петербурга привіз, Гордію?!" — зірвалася на істерику скандальна пропагандистка путінського режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог Андрій Окара публічно присоромив топ-пропагандистів Кремля за поширення фейків про "громадянську" війну в Україні. Він нагадав їм, що терористів "Л/ДНР" підтримує Росія, і тому на Донбасі досі тривають бойові дії.

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