У Саудівській Аравії винесли 8 вироків у справі про вбивство Хашоггі

У Саудівській Аравії винесли вироки у справі про вбивство Хашоггі.

Кримінальний суд Ер-Ріяда виніс остаточні вироки щодо восьми обвинувачених у вбивстві саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це повідомив телеканал Al Arabiya з посиланням на офіційного представника Генеральної прокуратури Саудівської Аравії Шальана аш-Шальан. П'ять осіб засуджено до 20 років в'язниці кожен.

Ще один обвинувачений отримав 10 років тюремного ув'язнення, двоє – по сім років позбавлення волі.

Вирок остаточний і повинен бути приведений до виконання.

Джамаль Хашоггі був убитий 2 жовтня 2018 року на території консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Його тіло було розчленоване і знищено.

Вбивство викликало зростання напруженості у відносинах Саудівської Аравії з Туреччиною, США та іншими країнами.

23 грудня 2019 року суд Саудівської Аравії засудив п'ятьох обвинувачених у справі про вбивство журналіста до смертної кари. Ще троє засуджені в цілому на 24 роки позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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