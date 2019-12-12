Головна Новини
12 грудня • оновлено в 11:17
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У Румунії раптово затримали главу Меджлісу: перші подробиці

6.7т
Читати матеріал російською

Главу Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова затримали в аеропорту Бухареста (Румунія). Після проходження контролю румунські прикордонники вилучили у нього паспорт і 3,5 години утримували в трансферній зоні.

Інцидент, у якому кримчанин запідозрив "слід російських спецслужб", трапився вранці 12 грудня. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"З моменту тимчасової окупації Криму РФ я і мої колеги геть виключили зі своїх поїздок країни Центральної Азії, а також Вірменію, Білорусь, Казахстан і Киргизію. На їхніх територіях російські спецслужби мають де-факто право арешту переслідуваних Росією осіб, незалежно від їхнього громадянства. Але не очікував, що отруйні щупальця російських спецслужб постараються дістати мене в Румунії", – зізнався Чубаров.

Новини
"Перетворюють на військовий форпост": Чубаров розкрив підступну аферу Росії у Криму
Главу Меджлісу Рефата Чубарова затримали в румунському аеропорту

Главу Меджлісу Рефата Чубарова затримали в румунському аеропорту

Facebook/Рефат Чубаров

За його словами, він прилетів до Румунії, оскільки там у нього з колегами призначені зустрічі з Державним секретарем Міністерства закордонних справ країни, а також з експертами German Marshall Fund of the United States. Вони планували обговорити ситуацію в тимчасово окупованому Росією Криму та мілітаризацію півострова і Чорного моря.

Глава Меджлісу підкреслив, що співробітники летовища так і не пояснили причини його затримання, а звільнитися йому вдалося лише після негайного втручання в ситуацію дипломатів – посла України в Румунії Олександра Банькова і консула українського посольства Павла Некрасова.

"Зрозуміло: те, що трапилося, буде предметом звернення посольства України в Румунії до компетентних органів цієї країни з метою отримати чіткі пояснення причин мого затримання", – підсумував Чубаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що в Україні проведуть міжнародну мирну акцію, присвячену окупованому Росією Криму. Вона називатиметься "Мир – проти насильства і окупації. Марш гідності".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Діна Баронова
Особа
Рефат Чубаров
Місце
Румунія Бухарест
Теги
затримання Меджліс кримські татари
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
53
24
Смішно
2
Цікаво
32
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ткачук Олег
Ткачук Олег
Он решил идти в Крым через Румынию,вот погранцы его и поправили.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Никифоряк Дмитрий
Никифоряк Дмитрий
Я не понял он уже в Крым сходил что-ли? Или румын с собой для храбрости решил позвать? Не,не пойдут. Уж больно рожа у этого Узбека не кошерная.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Пану Рефату Чубарову пошана і побажання натхнення і здоров"я! Мошква залякує країни Причорномор"я, мабуть і Румунію, мілітарізацією Крима. Не для того подарував Господь-Бог людству перлину краси й здоров"я - історичний Крим!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
5

Новини світу

Топпублікації

Топблоги