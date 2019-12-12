У Румунії раптово затримали главу Меджлісу: перші подробиці

Главу Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова затримали в аеропорту Бухареста (Румунія). Після проходження контролю румунські прикордонники вилучили у нього паспорт і 3,5 години утримували в трансферній зоні.

Інцидент, у якому кримчанин запідозрив "слід російських спецслужб", трапився вранці 12 грудня. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"З моменту тимчасової окупації Криму РФ я і мої колеги геть виключили зі своїх поїздок країни Центральної Азії, а також Вірменію, Білорусь, Казахстан і Киргизію. На їхніх територіях російські спецслужби мають де-факто право арешту переслідуваних Росією осіб, незалежно від їхнього громадянства. Але не очікував, що отруйні щупальця російських спецслужб постараються дістати мене в Румунії", – зізнався Чубаров.

Главу Меджлісу Рефата Чубарова затримали в румунському аеропорту Facebook/Рефат Чубаров

За його словами, він прилетів до Румунії, оскільки там у нього з колегами призначені зустрічі з Державним секретарем Міністерства закордонних справ країни, а також з експертами German Marshall Fund of the United States. Вони планували обговорити ситуацію в тимчасово окупованому Росією Криму та мілітаризацію півострова і Чорного моря.

Глава Меджлісу підкреслив, що співробітники летовища так і не пояснили причини його затримання, а звільнитися йому вдалося лише після негайного втручання в ситуацію дипломатів – посла України в Румунії Олександра Банькова і консула українського посольства Павла Некрасова.

"Зрозуміло: те, що трапилося, буде предметом звернення посольства України в Румунії до компетентних органів цієї країни з метою отримати чіткі пояснення причин мого затримання", – підсумував Чубаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що в Україні проведуть міжнародну мирну акцію, присвячену окупованому Росією Криму. Вона називатиметься "Мир – проти насильства і окупації. Марш гідності".

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