У Румунії помилка влади призвела до смерті людей від коронавірусу

Перші сім жертв коронавірусу в Румунії загинули через помилку уряду. Їм дуже пізно провели тестування, оскільки кілька днів дотримувалися застарілих протоколів діагностики (їх симптоми не відповідали прописаним у старих документах).

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Про це повідомляє HotNews.ro. Відзначається, що тільки сьомий померлий був перевірений на близький контакт з другим пацієнтом, який також загинув від коронавірусу. Другий чоловік з підтвердженим діагнозом був госпіталізований в університетську лікарню в Бухаресті в лютому. Однак обстеження йому провели тільки через чотири дні після госпіталізації. До того моменту пацієнт вже перебував у дуже важкому стані й помер. До того ж, він міг заразити 23 медиків, які працювали з ним. Зараз вони перебувають в ізоляції.

Коронавірус lb.ua

Після такого упущення румунські лікарі закликали збільшити кількість аналізів на коронавірус і попередили, що в іншому випадку поширення коронавірусу в Румунії може вийти з-під контролю. Румунський уряд прислухався до поради медиків і розширив перелік критеріїв для діагностики коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідження англійського Саутгемптонського університету показало, що якби Китай ввів карантин на три тижні раніше, то кількість захворювань COVID-19 скоротилася б на 95%. Крім цього факту там говориться, що безліч життів врятував би навіть тиждень – якби жорстких заходів вжили на сім днів раніше, то захворіло б на 66% менше людей.

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