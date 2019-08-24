У Росії знову зламався літак на шляху до Криму: нова НП

Пасажирський літак А320, який здійснював рейс із Москви в анексований Сімферополь, екстрено повернувся в аеропорт вильоту через технічні причини.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах. Так, за даними видання, літак рейсу 1650 повернувся в Шереметьєво відразу після зльоту.

Посадка пройшла в штатному режимі. Постраждалих немає. Характеристики поломок в літаку не уточнюються.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 серпня пасажирський літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку на полі поруч з аеропортом Жуковський (Підмосков'я). На борту знаходилися 226 пасажирів і 7 членів екіпажу. Всі вони вижили.

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