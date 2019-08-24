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У Росії знову зламався літак на шляху до Криму: нова НП

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Пасажирський літак А320, який здійснював рейс із Москви в анексований Сімферополь, екстрено повернувся в аеропорт вильоту через технічні причини.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах. Так, за даними видання, літак рейсу 1650 повернувся в Шереметьєво відразу після зльоту.

Посадка пройшла в штатному режимі. Постраждалих немає. Характеристики поломок в літаку не уточнюються.

У Росії зламався літак до Криму

У Росії зламався літак до Криму

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 серпня пасажирський літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку на полі поруч з аеропортом Жуковський (Підмосков'я). На борту знаходилися 226 пасажирів і 7 членів екіпажу. Всі вони вижили.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Морок Александр
Морок Александр
Совпадение? Не думаю! Нехай щастить!
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филипп филипыч
филипп филипыч
слава богам без жертв. ютэйром больше летать не буду)
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филипп филипыч
филипп филипыч
Мартененко Сергей, не буду спорить ибо аргумента не предъявлено. скажу лишь статистику продолжительности жизни: 71.48 лет украина и 71.59 россия. не веришь мне яндексни гугольца)) а на будущее подкрепляй свои лозунги аргументами ))
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
филипп филипыч,особенно если живёшь на россии.
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