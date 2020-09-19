У Росії звинуватили Україну в зриві "Мінська" і заговорили про ризик загострення на Донбасі

У Росії звинуватили Україну у відході від "мінських угод" і заявили про ризик зростання напруженості на Донбасі.

Таку думку висловив постійний представник РФ при Організації з безпеки і співпраці в Європі Олександр Лукашевич. Його процитували на сайті російського МЗС.

Лукашевич заявив, що на Донбасі зберігається відносний спокій, що підтверджують і спостереження спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Однак, як сказав він, ситуацію на лінії зіткнення не можна назвати повністю задовільною.

"Зберігається загроза зростання напруженості, викликана зафіксованими фактами порушення заходів щодо посилення режиму припинення вогню, які були узгоджені представниками Києва, Донецька і Луганська в рамках відеоконференції контактної групи 22 липня", – зазначив постпред.

Він озвучив пропагандистську тезу про те, що нібито відступ української сторони "від букви і духу "мінських угод" заблокував просування у гуманітарній та політичній лінії врегулювання ситуації.

"Стає очевидним, що подальший прогрес у врегулюванні є заручником відсутності політичної волі в керівництві України.

На цьому тлі зниження кількості обстрілів і відносне затишшя на лінії зіткнення ризикують так і не здобути стійкого характеру", – стверджує Лукашевич.

Як писав OBOZREVATEL, раніше віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, перший заступник голови делегації ТКГ Олексій Резніков заявив, що реінтеграція Донбасу після закінчення війни триватиме мінімум 25 років.