"На мирі можна ставити крапку": в Росії цинічно відповіли на вимогу розпустити "Л/ДНР"

У російській Раді Федерації гнівно відреагували на вимогу України розпустити "Л/ДНР" для реалізації політичного блоку Мінських угод.

Після заяви прессекретарки представника Києва Леоніда Кучми Дарки Оліфер свою думку висловив член комітету РФ із міжнародних справ Сергій Цеков, передає пропагандистський телеканал RT.

"Вкрай дивна заява", – заявив він, назвавши вимогу "грубим порушенням Мінських угод, а також ознакою нестабільності і непослідовності української влади".

У Росії відповіли на вимогу розпустити "Л/ДНР"

Цеков запропонував дочекатися офіційних коментарів Києва.

"Якщо ж Оліфер озвучила офіційну позицію Києва, на процесі мирного врегулювання на Донбасі можна ставити крапку", – приєднався до обговорення член комітету РФ з оборони і безпеки Франц Клінцевич.

"Висування українською стороною як обов'язкової попередньої умови виконання нею Мінських угод розпуск "ДНР" і "ЛНР" неминуче призведе до зриву цих угод. А це означає, що війна, в якій практично кожен день гинуть люди, триватиме", – цинічно заявив він.

Клінцевіч цинічно відповів Україні щодо Донбасу РБК

Відреагував і голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков.

"Дивні маневри в Києві: невже там вирішили забити цвяхами двері до мирного процесу? Вимога розпуску "ДНР" і "ЛНР" була б явно неприйнятна. Воно робить Мінські угоди безглуздими і нездійсненними, тому що ці дві республіки є сторонами угод. Спроби виграти час", – написав він у Twitter.

Дивні маневри в Києві: невже там вирішили забити цвяхами двері до мирного процесу? Вимога розпуску ДНР і ЛНР було б свідомо неприйнятно. Воно робить Мінські угоди безглуздими і нездійсненними, тому що ці дві республіки - сторони угод. Спроби виграти час. - Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) October 15, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи зірвали переговори в Мінську з розведення сил, відмовляючись дотримуватися правила про 7 днів тиші перед початком процесу.

Україна також запропонувала розвести сили і засоби ще на 4 ділянках.

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