У Росії проходять президентські вибори: всі подробиці

У Росії 17 березня в 22:00 за київським часом офіційно стартували президентські вибори. Перші виборчі дільниці відкрилися на Камчатці і Чукотці. Завершиться голосування 18 березня, коли закриються останні дільниці в Калінінградській області.
Достроково за президента Росії вже проголосували понад 180 тисяч росіян - за кордоном і в Росії. Голосування проходило поки в 50 країнах світу, проте лише 18 березня він охопить 86 країн.
12:15.Оновлена явка по Криму в порівнянні з виборами до Держдуми и псевдореферендумом 2014 року.
12:13.ООН, ОБСЄ і Рада Європи не відреагували на звернення представника РФ з приводу заборони в Україні виборів Путіна.
У міжнародні організації зверталася уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова, проте на її запит відповіді не послідувало.
11:55. Кримчани не поспішають брати участь в цирку.
Розуміють, напевно, що їх результати точно ніхто ніде не визнає, тому, явка на середину дня склала там всього 13,08% або понад 195 тисяч осіб, кажуть в російському центрзбіркоме.
11:31. У Києві цілий перформанс під посольством РФ , навіть змінили рух громадського транспорту
11:15. Про дин з виборців залишив чинному президенту Володимиру Путіну послання. На документі написано : "Путін - це: війна, грабіж, злидні, брехню! Геть з Кремля".
11:11. Будівля генконсульства Росії у Львові теж блоковано.
10:49. У МВС нагадали, що в Україні на територію посольств Росії для участі у виборах президента будуть пропускати тільки осіб з дипломатичним статусом.
10:48. Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Герасимчука на сторону Росії через рішення України заборонити знаходяться в країні росіянам голосувати на президентських виборах РФ 18 березня.
10:40. На відео навіть потрапив масове вкидання бюлетенів. Примітно, що зробили це прямо перед камерою відеоспостереження.
У місті Артем дуже красивий вкидання https://t.co/e4xfCQEVP4 pic.twitter.com/CdrKJvR5xs- МБХ Медіа (@MBKhMedia) March 18, 2018
Якутські вкидання. На 617 дільниці член комісії настільки зайнятий вкиданням бюлетенів, що не підпускає голосуючих https://t.co/e4xfCQEVP4 pic.twitter.com/wnAwEA4PLH- МБХ Медіа (@MBKhMedia) March 18, 2018
10:39. Також на одній з ділянок Путіна потролліть, проголосувавши в костюмі ракети:
10:37. У мережі наочно на прикладі військових показали, як в РФ "не працює" адмінресурс:
ДВК 216 Іваново, тут голосує 98 дивізія. Спочатку отмечаемся у заступника командира дивізії, потім за бюлетенем. "Наголошуємо, щоб доповісти командуванню" # вибори2018 pic.twitter.com/P9wZK3QCHV- Ірина Мальцева (@ arina147) March 18, 2018
Напевно, за Собчак голосують;).
10:33."Студія Квартал 95" представила номер про те, як на одній з виборчих дільниць РФ відреагують на перемогу "неПутіна".
10:29. Пізніше в Києві поблизу Посольства РФ в Україні націоналісти готуючись до перфомансу, протестуючи проти проведення російських виборів, встановили символічну шибеницю.
А саме посольство поліція відгородила металевим парканом.
9:57. З'явилися оновлені дані щодо явки на виборчі дільниці.
У Санкт-Петербурзі, вона, наприклад, становить менше 5%.
9:35. У Росії відразу ж заявили, що в ласті України "порушують низку міжнародних документів".
9:15. Національна поліція України з самого ранку заблокувала диппредставництва Росії в у Львові, Одесі та Києві для голосування на так званих виборах президента РФ.
8:56. Як проходять "вибори Путіна" в Криму читаємо тут.
8:30.Путін проголосував на виборах президента Росії. Як повідомляють російські ЗМІ, за традицією він приїхав на виборчу дільницю в будівлі Російської Академії Наук, хоча перед цим повідомлялося, що свій голос він збирається віддати в окупованому Криму.
08:00. Також "вибори Путіна" стартували і в окупованому Криму, одним з перших в Сімферополі проголосував фейковий "глава" півострова Сергій Аксьонов, перед єтім вимовивши пафосний, але безглуздий спіч, передає РІА Новини.
Нагадаємо, що Україна, ЄС і США раніше заявляли про невизнання результатів даного волевиявлення на включеному півострові.
07:00 В Москві відкрилися виборчі дільниці на виборах президента Росії. Разом зі столичним регіоном вибори стартували ще в 48 регіонах країни. На даний момент голосування проходить по всій країні за винятком Калінінградської області.
Крім того, вибори стартували в окупованому Криму.
06:45 В п'яти регіонах Росії відкрилися виборчі дільниці. Голосування на виборах президента стартувало в Самарській, Саратовської, Ульяновської, Астраханській областях і республіці Удмуртія.
З'явилися перші дані щодо явки.
Виборців продовжують "залучати" їжею та розвагами.
18 березня 00:00 Почалися вибори в Хабаровському і Приморському краях РФ і в Новій Зеландії.
23:00 Голосування стартувало на Сахаліні, Курилах, в східній Якутії і в Магаданській області. При цьому наголошується, що більше 8 тисяч росіян на островах і близько трьох тисяч на Колимі вже проголосували достроково. Це жителі важкодоступних сіл, моряки, працівники маяків, метеостанцій і нафтогазових платформ, вахтовики.
22:30 на відкритих ділянках на Чукотці почався ажіотаж . Вся справа в тому, що виборців "зацікавили" безкоштовними квитками на "Город 312" та Трохима.
17 березня 22:10 Глава ЦВК Елла Памфілова перерізала "червону стрічку" - почалося голосування.
"На ділянках перші виборці. Просто чергу варто!": Елла Памфілова відкрила президентські вибори в Росії pic.twitter.com/EkVtGxdpbC- Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 17 березня 2018 р
Керівник Громадської штабу зі спостереження за виборами президента Росії Олексій Венедиктов повідомив про стовідсоткове охоплення спостерігачами виборчих дільниць в Москві, передає "Нова газета".
"Кожна ділянка, кожен ДВК, включаючи СІЗО, лікарні і психоневрологічні диспансери, у нас повністю" закритий "спостерігачами", - заявив він.
Як стверджує видання, на виборчі дільниці по всій Росії призначено майже 5 тисяч громадських спостерігачів, які пройшли якісну підготовку до роботи на виборах. У Москві спостерігати за голосуванням будуть 3624 спостерігача.
Як відомо, на посаду глави РФ претендують вісім кандидатів:
Володимир Путін - чинний президент Росії.
РІА Новини
Сергій Бабурін - екс-віце-спікер Державної думи, висувається від партії "Російський загальнонародний союз".
РІА Новини
Володимир Жириновський - депутат Держдуми РФ, балотується від ЛДПР.
РІА Новини
Григорій Явлінський - політик і засновник партії "Яблуко".
РІА Новини
Максим Сурайкін - голова партії "Комуністи Росії".
РІА Новини
Ксенія Собчак - телеведуча, висувається від партії "Громадянська ініціатива".
Лайф
Борис Титов - бізнес-обмудсмен, мільярдер, висувається від партії зростання.
РІА Новини
Павло Грудінін - директор радгоспу ім. Леніна, балотується від КПРФ.
РІА Новини
"Левада-Центр" стверджує, що 64% Росіян готові віддати свій голос за Путіна. Спочатку було заявлено понад сорок учасників, серед яких кілька самовисуванців.
Щоб бути обраним на пост президента Російської Федерації, потрібно бути старше 35 років і не мати судимості, незнятої або непогашеної, за вчинення тяжкого та (або) особливо тяжкого злочину, а також проживати на території Росії постійно не менше 10 років.
У цю кампанію вимоги до кандидатів були пом'якшені.
Як повідомляв "Обозреватель", кілька днів тому представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявила, що ЄС не визнаватиме результати виборів президента Росії в окупованому Криму.
Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін висунув ультиматум РФ щодо проведення виборів в окупованому Криму. На це йому відповіли, що процес пройде в штатному режимі.
Найбільшою проблемою почалися виборів в РФ, за прогнозами експертів, може стати занадто низька явка. Очікуються масові фальсифікації. Наприклад, ще до початку голосування були відзначені казусні інциденти.
Передвиборна гонка в Росії ознаменувався кількома скандалами. Найгучніші з них відбувалися під час дебатів на телебаченні. Зокрема, в ході одного з раундів журналістка Ксенія Собчак облила водою лідера ЛДПР Володимира Жириновського під час дебатів на телеканалі "Росія 1".
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