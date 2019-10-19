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19 жовтня • оновлено в 18:09
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У Росії спростили отримання громадянства для українців

1.4т Читати матеріал російською

Уряд Росії схвалив скасування іспиту на знання російської мови для громадян України та Білорусі.

Відповідні зміни внесуть до федерального закону "Про громадянство Російської Федерації", передає РІА Новини.

Зараз без співбесіди отримати статус російськомовних можуть тільки ті іноземці або особи без громадянства, прямі родичі яких постійно живуть в Росії або раніше постійно проживали тут "або на території, яка відносилася до Російської імперії чи СРСР, в межах державного кордону".

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Українці в Росії

Українці в Росії

РІА Новини

Після прийняття поправок громадянам України і Білорусії, які вільно володіють російською мовою, буде досить особисто подати заяву про визнання їх носіями російської мови.

Статус носія російської мови дає іноземцям право отримати посвідку на проживання в Росії і громадянство в спрощеному порядку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Ігор Яковенко пояснив, навіщо президенту РФ Володимиру Путіну спрощувати отримання громадянства для українців.

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Росія
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Махов Макс
Махов Макс
Туалетная бумага, разве в Украине дефецит? Бгггггаааа
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Пишут ,что на аэродроме Кубинка, под Москвой, грузят два ИЛ 76 чистыми бланками паспортов с двуглавым петухом. Их будут сбрасывать над Украиной. Все желающие могут сами их заполнить. Ценность этого аусвайса, чуть выше туалетной бумаги среднего качества ))))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Никто из настоящих украинцев не станет маскалём!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Mega Death, Москаль, это опустившийся, потерявший обезьяний облик гамадрил. Читай Вики ))))
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Махов Макс
Махов Макс
Mega Death, мос Аль должен висеть на гылляке. А ка ЦАП, срать ему под ноги. Бгггггаааа
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