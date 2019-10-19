У Росії спростили отримання громадянства для українців

Уряд Росії схвалив скасування іспиту на знання російської мови для громадян України та Білорусі.

Відповідні зміни внесуть до федерального закону "Про громадянство Російської Федерації", передає РІА Новини.

Зараз без співбесіди отримати статус російськомовних можуть тільки ті іноземці або особи без громадянства, прямі родичі яких постійно живуть в Росії або раніше постійно проживали тут "або на території, яка відносилася до Російської імперії чи СРСР, в межах державного кордону".

Українці в Росії РІА Новини

Після прийняття поправок громадянам України і Білорусії, які вільно володіють російською мовою, буде досить особисто подати заяву про визнання їх носіями російської мови.

Статус носія російської мови дає іноземцям право отримати посвідку на проживання в Росії і громадянство в спрощеному порядку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Ігор Яковенко пояснив, навіщо президенту РФ Володимиру Путіну спрощувати отримання громадянства для українців.

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