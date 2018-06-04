У Росії розкрили шокуючу фальсифікацію виборів Путіна

На виборах президента Росії 18 березня явка і кількість тих, хто проголосував за кандидата Володимира Путіна, на більшості дільниць були завищені в кілька разів.

Масштабні фальсифікації результатів голосування виявили активісти громадських рухів, зокрема "Голосу" і "Спостерігачів Петербурга", пише "Новая газета".

"Учасники проекту досліджували регіони з найвищими показниками явки. Результати дослідження виявилися шокуючими: на більшості дільниць реальна явка була в два-три, а то і в п'ять разів нижчою за офіційну", - сказано у матеріалі.

Зазначається, що російські незалежні спостерігачі отримали записи з відеокамер, встановлених на восьми тисячах виборчих дільниць РФ.

Всього було відібрано 50 записів - по десять з випадкових дільниць у п'яти регіонах Росії з найвищими показниками явки: Кабардино-Балкарії (явка - 91,8%), Чечні (91,54%), Дагестану (87,48%), Карачаєво -Черкесії (87,41%) і Татарстану (77,42%).

Волонтери порахували кількість людей, що опустили бюлетені в урни, а потім порівняли ці результати з даними Центральної виборчої комісії Росії. З'ясувалося, що на більшості дільниць реальна явка була в два, три і навіть в п'ять разів нижчою за офіційну.

За даними дослідження, в цілому розбіжність результатів візуального підрахунку явки з офіційними даними на 50 виборчих дільницях склала понад 30 тисяч голосів.

Нагадаємо, вибори президента РФ відбулися 18 березня. Згідно з офіційними підсумками ЦВК Володимир Путін отримав майже 77% голосів. Явка виборців склала 67,5%.