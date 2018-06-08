У Росії п'яний чоловік обстріляв школу: фото, відео

У центрі Челябінська чоловік відкрив стрілянину з пневматичної зброї по вікнах середньої школи №8.

За даними видання 31tv.ru, поранений один школяр. Будівля оточена співробітниками правоохоронних органів.

Відзначається, стрілянина велася з сусіднього будинку - з другого чи третього поверху.

Місце події скріншот

ЗМІ повідомляють, що стрільцем виявився п'яний 41-річний Олексій, якого дратувало, що діти стрибали по його гаражу. На даний момент чоловік затриманий.

На даний момент охорона не пускає нікого в школу - введений особливий режим.

"Можливо причиною агресії чоловіка міг стати м'яч, що прилетів на ділянку поруч з будинком. Підлітки полізли через паркан - після цього з вікна висунулся невідомий і став стріляти по дітях з пнематичного пістолета. Один з дітей встиг втекти, а ось другому куля потрапила в щоку", - повідомляє видання.

За інформацією "РИА Новости", підліток, в якого стріляли, не отримав серйозних травм, він не госпіталізований.

"Допомога медиків знадобилася 12-річному підлітку. До нього прибула швидка допомога, його оглянули лікарі, у хлопчика садна руки і стегна, вогнепальних поранень немає, загрози здоров'я також немає. Його не госпіталізовували", - сказав співрозмовник агентства.

На місце події прибули батьки хлопчика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні в місті Шадринськ Курганської області РФ 13-річна дівчинка обстріляла однокласників.