У Росії прогримів новий вибух в ТРЦ: постраждали діти

В Іркутську в ТРЦ "Комсомол" прогримів вибух, в результаті якого постраждали щонайменше вісім дітей.

Відзначається, що в дитячому науково-розважальному центрі "Гравітація" спалахнула горюча рідина.

Діти отримали опіки першого і другого ступеня, у двох 40% тіла обпалено.

За даними ЗМІ, в ТЦ не спрацювала система пожежогасіння.

Відзначається, що працівники показували дітям вогняне шоу, де використовували спиртовмісну рідину. Вона розлилася, сталося загоряння парів.

Постраждалих дітей (двоє в стані середньої тяжкості, шестеро отримали легкі ушкодження) вже відвезли в лікарню. А директора центру затримали, з ним розмовляють поліцейські.

З будівлі евакуювали 1,5 тис. осіб. Саме загоряння вже ліквідували.

Представники обласного Мінохоронздоров'я розповіли про стан постраждалих дітей. За інформацією відомства, всього постраждало вісім чоловік.

"Діти у віці 7-10 років отримали термічні опіки першого і другого ступенів. Всі постраждалі доставлені в опікове відділення Іркутської міської клінічної лікарні №3", - сказав співрозмовник "РИА Новости".

У ТЦ працювали вісім бригад швидкої, а також дві реанімаційні бригади.

Дети получили ожоги при проведении опытов в игровой комнате в ТРЦ "Комсомолл".https://t.co/rxPDd9LFRa pic.twitter.com/vZqCm2PfNp — Сайт IRK.ru (@tvoyirkutsk) 1 июня 2018 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в російському Кемерово в березні в результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня" загинуло 64 людини, серед яких 41 дитина.