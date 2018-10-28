У Росії левиця вчепилася в обличчя 4-річній дівчинці: опубліковано страшне відео

У неділю, 28 жовтня, в селі Успенське під час виступу пересувного цирку левиця напала на дитину.

Як видно з кадрів, знятих очевидцями й оприлюднених у Telegram-каналі LifeShot, тварина, протягнувши дресирувальника по арені, вкусила дівчинку за голову.

За даними місцевих ЗМІ, постраждалу 4-річну дівчинку звуть Ксенія, її доставили в центральну районну лікарню. Загрози для її життя немає.

Як писав OBOZREVATEL, раніше відомий російський дресирувальник і директор Великого цирку Едгард Запашний потрапив у масштабну аварію за участю чотирьох машин. ДТП сталася в Москві.