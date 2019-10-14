У Росії діджея зарізали за "неправильну" музику: момент потрапив на відео

У Росії правоохоронці розшукують чоловіка, якого підозрюють у вбивстві діджея в кафе в Кіровському районі під Санкт-Петербургом.

Про це повідомляє видання "47 News". Вбивство сталося через музику, яка не сподобалася відвідувачеві закладу.

Скріншот відео з моментом нападу 47news.ru

"У ніч на 13 жовтня відвідувач кафе в нецензурній формі зажадав від діджея змінити репертуар, але отримав відмову. Тоді відвідувач ударив його ножем в серце. Постраждалого доставили в лікарню, де він незабаром помер", – відзначає видання.

На записі з камер спостереження видно, як офіціант з кухонним тесаком вбігає в зал щоб заступитися за пораненого діджея. Однак його стримали відвідувачі, вибивши холодну зброя з рук.

Потерпілий, хитаючись, увійшов до приміщення слідом за офіціантом і впав на підлогу.

Підозрюваного у вбивстві чоловіка оголосили в розшук, ним виявився представник азербайджанської діаспори.

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