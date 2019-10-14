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14 жовтня • оновлено в 10:31
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У Росії діджея зарізали за "неправильну" музику: момент потрапив на відео

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У Росії правоохоронці розшукують чоловіка, якого підозрюють у вбивстві діджея в кафе в Кіровському районі під Санкт-Петербургом.

Про це повідомляє видання "47 News". Вбивство сталося через музику, яка не сподобалася відвідувачеві закладу.

Скріншот відео з моментом нападу

Скріншот відео з моментом нападу

47news.ru

"У ніч на 13 жовтня відвідувач кафе в нецензурній формі зажадав від діджея змінити репертуар, але отримав відмову. Тоді відвідувач ударив його ножем в серце. Постраждалого доставили в лікарню, де він незабаром помер", – відзначає видання.

На записі з камер спостереження видно, як офіціант з кухонним тесаком вбігає в зал щоб заступитися за пораненого діджея. Однак його стримали відвідувачі, вибивши холодну зброя з рук.

Потерпілий, хитаючись, увійшов до приміщення слідом за офіціантом і впав на підлогу.

Підозрюваного у вбивстві чоловіка оголосили в розшук, ним виявився представник азербайджанської діаспори.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Росії по-звірячому вбили 9-річну дівчинку

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Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
вбивство
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