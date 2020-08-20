У Путіна розповіли про переговори з ЄС та Лукашенком щодо Білорусі

У Кремлі заявили, що ведуть діалог з Європейським Союзом щодо ситуації в Білорусі. Також президент Росії Володимир Путін контактує з Олександром Лукашенком.

На думку прессекретаря російського лідера Дмитра Пєскова, має місце непряме або пряме втручання в справи Білорусі, передають РИА Новости.

"Я не буду конкретизувати ці сили, ці країни. Але ми констатуємо, що непряме і навіть пряме втручання має місце. Ми стурбовані в зв'язку з цим і ще раз повторюємо, переконані: проблеми в Білорусії повинні вирішувати самі білоруси за допомогою діалогу, залишаючись у правовому полі", – сказав він.

За словами Пєскова, Кремль побачив у позиції Євросоюзу з Білорусі "правовий гандикап". Щодо цього питання з ЄС ведеться діалог.

"Кремль веде діалог з Євросоюзом, зокрема в цьому контексті, про який я вище казав. Ми вбачаємо в позиції, озвученій вчора, певний правовий гандикап", – сказав прессекретар Путіна.

Водночас Пєсков зазначив, що Олександр Лукашенко і Володимир Путін обговорюють проблему "зовнішнього втручання" і постійно перебувають на зв'язку.

"Президенти двох країн перебувають у постійному контакті, вони часто спілкуються один з одним по телефону, обмінюються думками. Поки про більше говорити не доводиться", – цитує його ТАСС.

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