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18 грудня • оновлено в 07:04
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У Путіна перелякалися війни з НАТО: у Генштабі влаштували паніку

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Росію налякали військові навчання НАТО, які в Альянсі пояснюють зростаючою загрозою із Москви.

Зокрема, начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов стверджує, що НАТО насправді готується до широкомасштабної війни, пише "Красная звезда".

Так, російське військове керівництво насторожує, що НАТО продовжує розгортання в Європі компонентів ПРО США. Крім того, у країнах Балтії і Польщі, акваторіях Чорного і Балтійського морів нібито посилюється військова активність. "Їх сценарії вказують на цілеспрямовану підготовку НАТО до задіяння своїх військ у великомасштабному військовому конфлікті", запевнив Герасимов.

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Росія злякалася війни з НАТО

Росія злякалася війни з НАТО

Znak.com

При цьому він звинуватив захід у тому, що будь-який крок Росії щодо забезпечення своєї безпеки підноситься як загроза миру.

Герасимов запевнив, що до 2050 року великомасштабна війна малоймовірна, хоча поточна обстановка у світі нестабільна. "Безпрецедентний політичний, економічний та інформаційний тиск здійснюється на держави, які намагаються проводити незалежну політику, у тому числі і на Росію", поскаржився глава російського Генштабу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Герасимов стверджував, що Росія нібито не веде ніяких військових приготувань, про які пише ряд ЗМІ.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Росія
Тег
НАТО
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Что то тема перепуга не раскрыта полностью!!
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