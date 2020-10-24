У президента Польщі Дуди виявили коронавірус
У президента Польщі Анджея Дуди виявлено коронавірус (COVID-19).
Як повідомив у Twitter держсекретар канцелярії президента Блавей Спіхальський, Дуда здав тест і він виявився позитивним.
"Президент почувається добре. Ми знаходимося в постійному контакті з відповідними медичними службами", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11-13 жовтня Дуда перебував з триденним візитом в Україні. Він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Польщі 22 жовтня вперше зареєстрували понад 12 тисяч нових випадків COVID-19 і найбільшу з початку епідемії кількість смертей.
23 жовтня уряд Польщі прийняв рішення ввести жорсткі обмеження через новий спалах коронавірусу.
У столиці Польщі Варшаві скасували міську новорічну ніч у зв'язку з пандемією COVID-19.