У президента Польщі Дуди виявили коронавірус

У президента Польщі Анджея Дуди виявлено коронавірус (COVID-19).

Як повідомив у Twitter держсекретар канцелярії президента Блавей Спіхальський, Дуда здав тест і він виявився позитивним.

"Президент почувається добре. Ми знаходимося в постійному контакті з відповідними медичними службами", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11-13 жовтня Дуда перебував з триденним візитом в Україні. Він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

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