У Португалії трапилася жахлива ДТП із туристами: 28 осіб загинули. Фото і відео

У середу, 17 квітня, на острові Мадейра в Португалії автобус із туристами потрапив у ДТП, в результаті чого загинули 28 осіб.
Про це повідомляє Lusa. У числі жертв 11 чоловіків і 17 жінок. всі вони були громадянами Німеччини.
Аварія трапилася о 18:30 за місцевим часом в районі Санта-Крус. Автобус покинув готельний комплекс Quinta Splendida в декількох метрах від місця аварії. Відзначається, що транспортний засіб перекинувся після того, як в ньому відмовили гальма.
За попередніми даними, всього в салоні знаходилося 53 пасажири.
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За словами місцевих чиновників, інші туристи отримали поранення і були доставлені в районну лікарню. На місце події прибули аварійні служби.
Район ДТП було оточено поліцією.
Президент Португалії Марсело Ребел де Соуза терміново виїхав на острів.
Фото Arlindo Joel Eu Vi
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Lusa
Lusa
#Portugal #Breaking Tourist bus crash kills 28 in #Madeira Island. #Caniço Mayor confirms death toll. pic.twitter.com/xhMbURKGI7— José Miguel Sardo (@jmsardo) 17 апреля 2019 г.
#Portugal #Breaking Tourist bus crash kills 28 in #Madeira Island. #Caniço Mayor confirms death toll. pic.twitter.com/xhMbURKGI7— José Miguel Sardo (@jmsardo) 17 апреля 2019 г.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на півночі Італії зіткнулися два пасажирські потяги, в результаті чого 70 осіб отримали поранення.
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