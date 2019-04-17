У Португалії трапилася жахлива ДТП із туристами: 28 осіб загинули. Фото і відео

У середу, 17 квітня, на острові Мадейра в Португалії автобус із туристами потрапив у ДТП, в результаті чого загинули 28 осіб.

Про це повідомляє Lusa. У числі жертв 11 чоловіків і 17 жінок. всі вони були громадянами Німеччини.

Аварія трапилася о 18:30 за місцевим часом в районі Санта-Крус. Автобус покинув готельний комплекс Quinta Splendida в декількох метрах від місця аварії. Відзначається, що транспортний засіб перекинувся після того, як в ньому відмовили гальма.

За попередніми даними, всього в салоні знаходилося 53 пасажири.

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За словами місцевих чиновників, інші туристи отримали поранення і були доставлені в районну лікарню. На місце події прибули аварійні служби.

Район ДТП було оточено поліцією.

Президент Португалії Марсело Ребел де Соуза терміново виїхав на острів.

Фото Arlindo Joel Eu Vi

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Lusa

Lusa

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на півночі Італії зіткнулися два пасажирські потяги, в результаті чого 70 осіб отримали поранення.

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