У Польщі затримали українця, що грав з дітьми в "Синього кита"

Поліція міста Познань в Польщі затримала 24-річного українця, який в інтернеті пропонував дітям приєднатися до суїцидальної гри "Синій кит".

Як повідомляє TVP3, чоловік закликав неповнолітніх до каліцтв і самогубства.

Українець шукав російськомовних підлітків у "Вконтакте"

Українець шукав російськомовних підлітків у групах "Вконтакте", і тим, хто погоджувався приєднатися до гри, надсилав завдання. Спочатку це були, здавалося б, невинні дії, такі як відправка зображення кита. З кожним наступним кроком завдання ставали все більш і більш небезпечними.

"Наприклад, чоловік наказав дітям дивитися радикальні, психоделічні фільми або завантажувати фотографії, коли учасники сидять на підвіконні в вікні хмарочоса. Наступні завдання були пов'язані з понівеченням різних частин тіла. Фінальним етапом мало стати самогубство", – йдеться в повідомленні.

Серед потерпілих є одна дівчинка-підліток українського походження. На її тілі виявлено багато ознак каліцтва.

Поліція і прокуратура будуть клопотати про арешт підозрюваного на час розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра "Синій кит" була популярна в Україні в 2018 році. Її жертвою мало не стала 18-річна дівчина із Запоріжжя.

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