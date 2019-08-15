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У Польщі загорілися два літаки: подробиці НП

1.4т Читати матеріал російською

У четвер, 15 серпня, в польському аеропорту імені Шопена у Варшаві відразу два літака зробили аварійні посадки.

Як повідомляє прес-служба аеропорту, перша НП з транспортним літаком MD-11 сталося о шостій ранку (07:00 за Києвом). Через що робота повітряної гавані була зупинена на півгодини.

"Уже під час рулювання в одному з двигунів з'явився вогонь. Пожежна охорона аеропорту негайно приступила до роботи. Вогонь швидко загасили. Ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.

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Після цієї події, вже через кілька годин (близько 9 ранку за Києвом) аварійну посадку в польській столиці здійснив вже пасажирський літак польських авіаліній LOT лайнер "Ембрайєр".

Відомо, що повітряне судно після зльоту пролетів кілька кілометрів і повернулося в аеропорт вильоту через задимлення в кабіні. Посадка пройшла штатно, постраждалих не було.

Мапа

Мапа

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку на полі поруч з аеропортом Жуковський (Підмосков'я).

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Місце
Польща Варшава
Тег
літак
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