У Польщі пік епідемії коронавірусу COVID-19 очікується в травні-червні.

Про це в понеділок, 6 квітня, заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький, передає Укрінформ.

За його словами, Польща знаходиться ще "на початку боротьби з коронавірусом" і країна відчуває нестачу засобів медичного захисту та гігієни, активно працюючи над вирішенням проблеми.

Моравецький оцінив ситуацію з COVID-19 в Польщі

За словами прем'єра, в Польщі щодня проводиться 6-7 тисяч тестів на COVID-19. Всього станом на 6 квітня в країні виявлено понад 4,4 тисячі випадків захворювання і більше 100 смертей.

Також Польща, як і Україна, відправила групу медиків до Італії для допомоги в боротьбі з коронавірусом і отримання досвіду.

Коронавірус в Польщі. Статистика

Коронавірус в Польщі. Статистика

Коронавірус в Польщі. Статистика

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, пік епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні почнеться орієнтовно з 14-15 квітня.

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