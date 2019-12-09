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9 грудня • оновлено в 13:19
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У Польщі по-звірячому вбили двох українців

3.9т
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У місті Доброслав (Польща) були знайдені тіла двох чоловіків, які є громадянами України.

Про це повідомляє портал lublin112 із посиланням на місцеву поліцію. На їхніх тілах були виявлені колоті рани.

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Також стало відомо, що знайдені українці працювали у школі. Поліція вже затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві. Згідно з даними силовиків, він також є українцем.

У Польщі вбили українців

У Польщі вбили українців

pixabay.com

Як писав OBOZREVATEL, в Польщі на яблучній плантації у Ґміна Садковіце (Лодзьке воєводство) знайдені мертвими двоє заробітчан з України.

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Автор
Катерина Луговська
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Приехали батрачить со своими порядками
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вам же сказали свиномовные, при въезде задуть свою шмову.
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Петров Сергей
Петров Сергей
За украинский язык пострадали... Не любят его в Польше..
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