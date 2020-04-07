Наверное надо пояснить, так как совковое мышление, оно и плюс и минус в такой ситуации.

Американцы, часто, даже слишком часто, живут в сегодняшнем дне. Накоплений минимум - это исторически известная вещь, после 1945 года. Общество стоиков сменило общество гедонистов, у которых три рубля и бутылка дешёвой водки на месяц. И всё что они делают - ходят на работу и тут же проедают или оплачивают счета. Запасов продуктов, почти никто не держит. Хотя в каждом доме 2 холодильника больших. Но в них они их забивают пивом и салсой под чипсы, а не мясом, сыром, творогов, овощами и фруктами. Крупы и рис, муку и сахар, вообще никто дома в товарных количествах не держит. Потому что голода не было почти никогда. Даже во времена Великой депрессии стояли очереди за бесплатным супом, но кормили вдоволь.

Может не деликатесами, но еда была. Сейчас ситуация не трагичная, но люди уже месяц не вылезают из дома и не работают многие. У тех, у кого средне-низкие доходы, уже сидят на мели крепко. А через месяц, это будет добрая половина населения. И продать машину или дом, имея семью - это не выход для многих, так как надо куда-то деться. А плата за квартиры часто дороже, чем за свой дом. Без машины никуда в пригородах не добраться. Потому у нас джип, это просто джип или большая семейная машина, а не метод показухи, какой ты крутой. Так что очереди в разные организации, которые массово раздают продукты - это явление не новое. И на сегодня абсолютно понятное и общепринятое, в отличие от нас, бывших советских, которые либо ржут, либо падают в обморок.

Я лично здесь прожил так много лет и видел на пособиях по еде (фудстемпы) от государства столько наших бывших товарищей, которые годами хорошо работают за наличку, получают бесплатные квартиры, медицину, еду, разные подарки по бедности от государства, но бедностью в их этих квартирах и не пахнет. А есть и те, кто на самом деле не имеет и не может по какой-то причине. Может здоровье, а может не удалось что-то и потому как есть. К счастью, тут государство людей, нормальных и добрых, в 98% случаев, а не злобных шакалов и гиен, которые растерзают за килограмм сахара лишнего. И раз тут люди, то значит благотворительность и от организаций, и то школ, и от религиозных центров, и от штатов была есть и будет. Сдают лишнее грузовиками. Сдают как люди, так и магазины, которые продать это не смогли.

А особенно хорошо, если рядом пищевая индустрия мощная. Любого типа.

Поясню. В Северной Каролине и Вирджинии огромные, мега фермы кур и индеек. Продать столько они очень часто не могут. Также есть "дефектные птицы" как их называют. Например, петухи подрались и крыло оторвали одному. Или при разделке птицы случился какой-то промах. Эту птицу уже не продать в магазине просто так. Будут жалобы. Потому есть продуманная система, куда сдают этих инвалидов. Например, утка без лапы или гусь без какой-то части или курица, но только половина. Они специально пакуются, на них указывают, что это хромой индюк какой-то и продают с большой скидкой. Та же участь у яблок, овощей, мяса, яиц и т.д. Например, яйца с пятнышками уже не продадутся. Люди испугаются. А таких может быть тысячи. Или груши не той формы выросли. И всё... приехали!

Даже молодые телята, козы, овцы, вполне здоровые, могут считаться некондиционными, только потому что они убежали из загона и провели где-то на воле много времени. Их забивают, но продать, не имеют право. Могут раздать только.

Таковы очень строгие и постоянно проверяющиеся правила Федеральной службы по продуктам и лекарствам.

Куда всё это идёт? Что-то продают со скидками. Но львиная доля таких "недоделанных" продуктов идёт в бесплатные банки-еды. Куда приходят и приезжают местные люди за провизией.

И ещё - это не просроченные продукты. Это не сгнившие яблоки. Не тухлые яйца и не обкусанные бутерброды. Как некоторые в России и других местах захотят объявить. Это именно некондиционные продукты из-за технических и других дефектов. Всё на 99% свежее и нормальное.

Ежегодно в одном штате убивают лишних индюков и пускают их на удобрение. Во Флориде бульдозерами давят апельсины, которые тоже идут в удобрения. Арканзас имеет столько риса, что у них каждый год дилемма, а что делать с 700% излишков, что выросли, имея стабильно 2 урожая. Потому перед тем как уничтожить это, даётся объявление, что всем кому нужно - приезжайте со своей тарой и берите сколько надо. Хоть тонну. И кто-то приходит и берёт, но как правило - столпотворения нет. Зато органических удобрений или еды для собак и котов из отборного мяса и рыбы, овощей и фруктов полным полно. Например, гречка очень часто продаётся, как корм только для голубей. Имеешь голубятню или кормишь птиц на улице, то гречка будет продаваться как корм в зоомагазине.

Теперь о нас бывших советских. У нас пожизненно голова не в порядке. Мы с молоком матери впитали понимание, что магазины могут торговать одними продавцами. Что при развитом СССР в той самой Москве ни хрена не было и прилавки были пусты. Или надо было бегать по всему городу, ищя кусок мяса или свежую колбасу. Те, кто были побогаче - жили с рынка. Но это было супер дорого. Те, кто были с мозгами, заводили связи и всё доставали по блату. Те, кто не крутились и не понимали, жрали вместо мяса хрящи и сплошные макароны, а про сыр и колбасу часто месяцами забывали.

Поэтому приехав сюда, наши мозги не изменятся. К счастью, сожалению, но это так.

И потому наш человек, держит килограмм 10-15 разного мяса дома в морозилке. Иной раз миллион банок разных супов, овощей, фруктов. Даже тушонку и ту скупают. Крупы 5-10 кг. Сахара минимум 3-4 кг. Мука всегда в наличии. Плюс закатанные в банки соленья и варенья. Это смешно кому-то, особенно тем, кто нос вздёргивает. И это их дело. Однако в ситуации сегодня, это пригодилось и я абсолютно об этом не жалею и не комплексую. Как показывает жизнь - запасы необходимы. И в старых американских домах всегда был закуток, типа чулана, специально для продуктов. Наша слишком хорошая жизнь избаловала и распустила людей до такой степени, что выкидывается 65% еды и никто не имеет никаких запасов. Как-то так.

В общем вы поняли. Я может ещё дополню другие детали.

Food-bank раздаёт продукты.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!