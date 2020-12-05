У Парижі відбулися погроми і акції протесту: місто у вогні. Фото і відео

В суботу, 5 грудня, масштабна акція проти 24-1 статті законопроекту "Про глобальну безпеку" в Парижі (Франція) перетекла в погроми.

Агресивно налаштовані учасники протесту запускали в поліцейських петарди і запалювали фаєри з криками "Всі ненавидять поліцію", повідомляє Sputnik France (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Учасники акції громили вікна, вітрини, будували барикади, намагалися вивести з ладу камери зовнішнього спостереження. Крім того, в столиці Франції почали підпалювати шини і автомобілі, припарковані на вулицях.

Заворушення сталися на авеню Гамбета, по якій рухалася колона протестуючих. На місце прибули пожежники і правоохоронці.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Парижі та інших містах 28 листопада відбулися масштабні протести, під час яких були затримані кілька демонстрантів і поранені десятки поліцейських.

Учасники акції виступили проти прийняття закону "Про глобальну безпеку", який передбачає штрафи за фото- і відеозйомку поліцейських.

Нижня палата парламенту Франції ухвалила в першому читанні законопроект про "Про глобальну безпеку". Документ передбачає штрафи до 45 тисяч євро або рік в'язниці за фото- і відеозйомку окремих поліцейських, якщо поширення цих кадрів "погрожує фізичною або психічною недоторканності окремих чиновників". Також він зобов'язує журналістів попередньо реєструватися для освітлення демонстрацій.