У Парижі тисячі людей вийшли на протести: поліція застосувала водомет і газ

У суботу, 21 листопада, в Парижі (Франція) пройшли масові протести проти закону, що забороняє журналістам знімати на відео поліцейських.

Тисячі людей вийшли на вулицю, висловлюючи невдоволення законом "Про глобальну безпеки", який передбачає покарання за поширення зображень поліцейських з метою зашкодити їхній роботі, передає телеканал Khon2.

Відзначається, що парижани вийшли на вулиці, тримаючи плакати з гаслами "Не побачив – не спіймав" і "Нам потрібна поліція, яка добре себе веде". Також вони скандували "Свобода, свобода" і "Всі хочуть знімати поліцію".

У протестах взяло багато журналістів і студентів. Також до мітингу приєдналися деякі члени руху "жовтих жилетів".

"Ми тут не для того, щоб захищати привілеї нашої професії, свободу преси і свободу журналістів. Ми тут, щоб захищати основні права, права всіх людей", – сказав Едві Пленель, співзасновник і редактор сайту розслідувань Mediapart.

Для розгону мітингувальників паризька поліція застосувала водомети та сльозогінний газ. Правоохоронці застосували спецзасоби після того, як учасники протесту почали палити вогнища, а також кидати петарди і пляшки в поліцейських.

Відзначимо, що протести пройшли не тільки в Парижі, але і в інших містах Франції. Протестувальників підтримали гуманітарні та журналістські організації, в тому числі "Репортери без кордонів" (Reporters Without Borders) і французьке відділення Amnesty International.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини і уповноважений з прав людини Франції також висловили стурбованість тим, що закон може підірвати основні права людини.

Додамо, що законопроэкт "Про глобальну безпеку" знаходиться на розгляді французького парламенту. Але місцеві ЗМІ вже побоюються, що його прийняття завдасть шкоду свободі слова і створить перешкоди для роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Парижі тисячі людей вийшли на несанкціоновану демонстрацію проти поліцейського насильства і расової несправедливості.