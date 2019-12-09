На кону – доля України. Всі подробиці, фото і відео нормандського саміту

У понеділок, 9 грудня, в Парижі пройдуть перемовини країн "нормандського формату", в ході яких лідери України, Росії, Франції та Німеччина повинні знайти рішення для військового конфлікту на Донбасі.

Президенти Володимир Зеленський, Володимир Путін і Еммануель Макрон, а також канцлерка Ангела Меркель за чотири години розмов тет-а-тет і спільного обговорення повинні прийти до висновку, який оголосять перед журналістами. OBOZREVATEL веде хроніку подій.

14:08 – захисники України влаштували жорсткий перформанс проти російської агресії. Вони публічно розірвали прапор РФ і терористів "ДНР".

Ветерани АТО порвали прапори РФ і "ДНР" у Парижі

Ветерани АТО порвали прапори РФ і "ДНР" у Парижі

Ветерани АТО порвали прапори РФ і "ДНР" у Парижі

14:01 – у Париж прибули ветерани АТО, які звернулися з жорстким посланням до української влади. Вони заявили, що відчувають загрозу під час переговорів і побоюються, що "українці можуть дати задню". Крім того, захисники України звернулися до президента України Володимиру Зеленському та зажадали "довести, що він не лох".

Ветерани АТО порвали прапори РФ і "ДНР" в Парижі

12:15 – на саміт приїхало безліч російських пропагандистів. Так, чисельність знімальних груп "Росії 1" і "Першого каналу" досягає приблизно 20 осіб.

12:12 – за кілька годин до початку зустрічі в "нормандському форматі" Париж скували величезні пробки, а квартал біля Єлисейського палацу оточила поліція – видно автоматників і патрульних. Вони виводять за периметр зони відповідальності всіх, хто не має посвідчень журналістів. Також у столицю Франції прибули журналісти кількох українських телеканалів.

Париж скували затори

Квартал біля Єлисейського палацу оточила поліція

Поліція виводить з кварталу всіх, хто не є журналістом

Поліція виводить з кварталу всіх, хто не є журналістом

Графік переговорів:

15:55 (про Києву) – прибуття в Єлисейський палац

16:05 – зустріч президента України Зеленського з президентом Французької Республіки Еммануелем Макрона

16:30 – зустріч президента України Зеленського з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель

17:00 – зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату"

19:45 – зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" з представниками ЗМІ.

Після офіційної частини переговорів відбудеться особиста зустріч Зеленського і Путіна. Вони почнуть спілкування близько 21:40 і не будуть обмежені в часі.

OBOZREVATEL стежить за тим, що відбувається в режимі онлайн. Пропонуємо вам текстову трансляцію "нормандського" саміту.

У Парижі стартував "нормандський" саміт

15:55....

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Що було "до"

За кілька годин до початку зустрічі в "нормандському форматі" Париж скували величезні пробки, а квартал біля Єлисейського палацу оточила поліція – було видно автоматників і патрульних.

Біля місця зустрічі з'явилися представники українських телеканалів. На саміт також приїхало безліч російських пропагандистів.

Париж скували пробки перед самітом Скріншот

Париж скували пробки перед самітом

Крім того, мітинг під палацом провели ветерани ООС, які порвали прапори Росії і "ДНР" і закликали Зеленського не капітулювати перед Путіним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що метою зустрічі лідера країни Володимира Путіна з главою України Володимиром Зеленським буде "спроба знайти якісь рішення".

Прессекретарка президента Юлія Мендель розповіла, що на саміті Зеленський буде порушувати питання термінів повернення полонених українців, припинення вогню і виведення військ противника з Донбасу.

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