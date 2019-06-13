В Оманській затоці загорілися нафтові танкери: що відомо

Біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів 13 червня загорілися два танкери з нафтою, що ішли із Саудівської Аравії до Сінгапуру.

НП траплася в Оманській затоці, обидва танкери загорілися. На борту, за попередньою інформацією, були громадяни Грузії, Росії та Філіппін, пише "Говорит Москва".

За попередньою інформацією, їх обстріляли торпедами, після чого відбулися вибухи і пожежі. Члени екіпажу посилали сигнали лиха. Водночас компанія-власник танкера не підтверджує, що вибухи точно були наслідком нападу.

Ормузька протока Google-карти

"Надійшла інформація про те, що в акваторії Ормузської протоки (куди входить Оманська затока. — Ред.) було скоєно напад на два судна, які перевозили зокрема і японські вантажі", — заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Хіросіге Секо.

ВМС Ірану евакуювали з танкерів понад 40 осіб, пише ІА REX. Судна йшли під прапорами Маршаллових островів і Панами. Пізніше стало відомо, що одне судно (Front Altair) належить норвезькій компанії Frontline, пише VG.NO. Після обстрілу воно затонуло.

Танкери VG.NO

"Всі 23 особи, які були на борту, перебувають у безпеці. Їх переправили на інше судно в цьому районі", — заявили у компанії.

За попередньою інформацією, танкер перевозив близько 75 000 тон нафти. Другий танкер, попередньо, Kokuka Courageous, продовжував горіти після евакуації екіпажу.

Другий танкер

Як писав OBOZREVATEL 3 травня влада Саудівської Аравії повідомили про пошкодження двох нафтових танкерів у Оманській затоці незабаром після попередження США про загрозу атак на судна з боку Ірану. Ще два судна постраждали того ж дня в районі порту Фуджейра в ОАЕ.

За попередніми висновками експертів, до цього інциденту причетна влада Ірану: їхні союзники нібито використовували морські міни, щоб пошкодити кораблі. На думку держсекретаря США Майка Помпео, ісламська республіка таким чином спробувала підвищити ціну на нафту. Іран всі звинувачення заперечує.

14 травня безпілотники єменських повстанців вдарили по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії. У підготовці атаки на американських союзників підозрюють Іран.

19 травня король Саудівської Аравії запросив лідерів арабських країн на екстрений саміт на тему відносин із Іраном.

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