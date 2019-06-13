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В Оманській затоці загорілися нафтові танкери: що відомо

14.1тЧитати матеріал російською

Біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів 13 червня загорілися два танкери з нафтою, що ішли із Саудівської Аравії до Сінгапуру.

НП траплася в Оманській затоці, обидва танкери загорілися. На борту, за попередньою інформацією, були громадяни Грузії, Росії та Філіппін, пише "Говорит Москва".

За попередньою інформацією, їх обстріляли торпедами, після чого відбулися вибухи і пожежі. Члени екіпажу посилали сигнали лиха. Водночас компанія-власник танкера не підтверджує, що вибухи точно були наслідком нападу.

Ормузька протока

Ормузька протока

Google-карти

"Надійшла інформація про те, що в акваторії Ормузської протоки (куди входить Оманська затока. — Ред.) було скоєно напад на два судна, які перевозили зокрема і японські вантажі", — заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Хіросіге Секо.

ВМС Ірану евакуювали з танкерів понад 40 осіб, пише ІА REX. Судна йшли під прапорами Маршаллових островів і Панами. Пізніше стало відомо, що одне судно (Front Altair) належить норвезькій компанії Frontline, пише VG.NO. Після обстрілу воно затонуло.

Танкери

Танкери

VG.NO

"Всі 23 особи, які були на борту, перебувають у безпеці. Їх переправили на інше судно в цьому районі", — заявили у компанії.

За попередньою інформацією, танкер перевозив близько 75 000 тон нафти. Другий танкер, попередньо, Kokuka Courageous, продовжував горіти після евакуації екіпажу.

Другий танкер

Другий танкер

Як писав OBOZREVATEL 3 травня влада Саудівської Аравії повідомили про пошкодження двох нафтових танкерів у Оманській затоці незабаром після попередження США про загрозу атак на судна з боку Ірану. Ще два судна постраждали того ж дня в районі порту Фуджейра в ОАЕ.

  • За попередніми висновками експертів, до цього інциденту причетна влада Ірану: їхні союзники нібито використовували морські міни, щоб пошкодити кораблі. На думку держсекретаря США Майка Помпео, ісламська республіка таким чином спробувала підвищити ціну на нафту. Іран всі звинувачення заперечує.

  • 14 травня безпілотники єменських повстанців вдарили по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії. У підготовці атаки на американських союзників підозрюють Іран.

  • 19 травня король Саудівської Аравії запросив лідерів арабських країн на екстрений саміт на тему відносин із Іраном.

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Albioni Tomaso
Albioni Tomaso
Це Підорашка намагається підняти падаючі ціни на нафту в такий спосіб, і недвозмістовно натякає на те, що безпечніше користуватись тиєю брудною субстанцією, що вони качають по трубі.
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
И опять замешаны норвеги, в которых своей нефти хоть залейся, но почему-то их танкеры ползают в Персидском заливе. Любопытно было бы мне их страховку посмотреть. Сдаётся мне, что они как и башни-близнецы были застрахованы на большую сумму.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Газмяс Омский, и опять мерзость с расеи ползает по нашему сайту! Хотя у скотов расейских своих сайтов хоть залейся!
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Krass Марк
Krass Марк
Международный террорист Путин пытается поднять цены на нефть
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Albioni Tomaso
Albioni Tomaso
Krass Марк, так воно і є. Бо сомалійськє піратство - то є позашлюбне дитятко совка, яка дісталась у спадщину Підорашці.
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