Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що пандемія коронавірусу стане набагато масштабнішою і ситуація у місті виходить з-під контролю через брак необхідних медикаментів.

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Тривожний прогноз він озвучив у неділю, 22 березня, в ефірі каналу NBC News (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Брак почне відчуватися вже через 10 днів. Якщо ми не дістанемо додаткові апарати штучної вентиляції легенів, люди почнуть вмирати", – сказав мер.

Мер Нью-Йорка зізнався у катастрофі через коронавірус

Він підкреслив, що штат Нью-Йорк став епіцентром коронавірусу в Америці, там зареєстрована майже половина з усіх випадків захворювання в країні. У цілому в США налічується вже 31057 підтверджених випадків зараження коронавірусом і 390 летальних випадків.

У неділю губернатор штату Ендрю Куомо заявив про 15168 випадки зараження, це на чотири тисячі більше, ніж днем раніше. На Нью-Йорк припадає близько 5% всіх випадків зараження Covid-19 у світі.

"Американці заслуговують дізнатися сувору правду. Ситуація лише погіршується, тому в квітні і травні буде куди важче", – зазначив у свою чергу де Блазіо.

Незважаючи на заходи, яких вживає Білий дім, мер Нью-Йорка заявив, що робота недостатньо ефективна.

"Я скажу прямо: якщо президент не вирішить вжити заходів, то помруть люди, які інакше могли б вижити. Це буде найбільша національна криза з часів Великої депресії", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що застосування протималярийного препарату гідроксихлорохін і антибіотика азитроміцину разом можуть врятувати американців від коронавірусу.

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