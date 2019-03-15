Цілилися у дітей: у Новій Зеландії розстріляли мечеті і лікарню. 27 жертв, десятки поранених

У новозеландському місті Крайстчерч у ніч на 15 березня невідомі розстріляли дві мечеті і міську лікарню.
За повідомленнями ЗМІ, загинули не менше 27 осіб, десятки поранені. Відомо, що зловмисники цілилися, в основному, в дітей, повідомляє New Zealand Herald.
Так, стрілянину із автоматичної зброї у мечеті, де знаходилися не менше 300 осіб, відкрив білий чоловік у шоломі, окулярах і куртці армійського зразка.
New Zealand Herald
Потім були розстріляні відвідувачі ще однієї мечеті і міської лікарні.
За підозрою ц причетності до стрілянини затримано одну особу, при цьому в місті можуть знаходитися інші нападники, заявили в місцевій поліції.
AP
Крім того, у трьох кілометрах від однієї з мечетей, де сталася стрілянина, було знайдено заміноване авто.
Як з'ясувалося, стрілянину влаштував влаштував громадянин Австралії ультраправих поглядів.
Передбачуваний зловмисник залишив 37-сторінковий "маніфест", в якому повідомив про свої наміри.
На думку експертів з безпеки, чоловік є яскраво вираженим прихильником теорії переваги білої раси.
New Zealand Herald
New Zealand Herald
"Я був у мечеті, там було осіб двісті. Раптом ззаду пролунали постріли. Стріляли довго і багато. Хтось намагався втекти, хтось впав на підлогу. Я вибіг, сховався за мечеттю і викликав поліцію", – розповів один із очевидц
New Zealand Herald
New Zealand Herald
https://t.co/yCAfXHSVCv— Dan Blocker (@Rifleman233) 15 марта 2019 г.
Apparently not
LIVE: Gunmen storm mosques in Christchurch, dozens feared dead https://t.co/gwoq1rlw80— nzherald (@nzherald) 15 марта 2019 г.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2018 року в американському місті Піттсбург невідомий зі зброєю захопив місцеву синагогу "Древо життя". Тоді загинули 11 осіб.
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