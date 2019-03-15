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Цілилися у дітей: у Новій Зеландії розстріляли мечеті і лікарню. 27 жертв, десятки поранених

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У новозеландському місті Крайстчерч у ніч на 15 березня невідомі розстріляли дві мечеті і міську лікарню.

За повідомленнями ЗМІ, загинули не менше 27 осіб, десятки поранені. Відомо, що зловмисники цілилися, в основному, в дітей, повідомляє New Zealand Herald.

Так, стрілянину із автоматичної зброї у мечеті, де знаходилися не менше 300 осіб, відкрив білий чоловік у шоломі, окулярах і куртці армійського зразка.

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Цілилися у дітей: у Новій Зеландії розстріляли мечеті. 27 жертв

New Zealand Herald

Потім були розстріляні відвідувачі ще однієї мечеті і міської лікарні.

За підозрою ц причетності до стрілянини затримано одну особу, при цьому в місті можуть знаходитися інші нападники, заявили в місцевій поліції.

Цілилися у дітей: у Новій Зеландії розстріляли мечеті. 27 жертв

AP

Крім того, у трьох кілометрах від однієї з мечетей, де сталася стрілянина, було знайдено заміноване авто.

Як з'ясувалося, стрілянину влаштував влаштував громадянин Австралії ультраправих поглядів.

Передбачуваний зловмисник залишив 37-сторінковий "маніфест", в якому повідомив про свої наміри.

На думку експертів з безпеки, чоловік є яскраво вираженим прихильником теорії переваги білої раси.

Цілилися у дітей: у Новій Зеландії розстріляли мечеті. 27 жертв

New Zealand Herald

Цілилися у дітей: у Новій Зеландії розстріляли мечеті. 27 жертв

New Zealand Herald

"Я був у мечеті, там було осіб двісті. Раптом ззаду пролунали постріли. Стріляли довго і багато. Хтось намагався втекти, хтось впав на підлогу. Я вибіг, сховався за мечеттю і викликав поліцію", – розповів один із очевидц

Цілилися у дітей: у Новій Зеландії розстріляли мечеті. 27 жертв
Цілилися у дітей: у Новій Зеландії розстріляли мечеті. 27 жертв

New Zealand Herald

Цілилися у дітей: у Новій Зеландії розстріляли мечеті. 27 жертв

New Zealand Herald

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2018 року в американському місті Піттсбург невідомий зі зброєю захопив місцеву синагогу "Древо життя". Тоді загинули 11 осіб.

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Місце
Нова Зеландія
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