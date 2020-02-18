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18 лютого • оновлено в 18:11
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У Німеччині відхрестилися від скандальних "12 кроків" для України

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У Німеччині заявили про непричетність до скандального плану "12 кроків ддя більшої безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", який був оприлюднений на сайті Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це заявили у вівторок, 18 лютого, в Міністерстві закордонних справ ФРН, передає "Укрінформ".

"Ми взяли до уваги документ, поданий Євроатлантичною керівною групою з безпеки (Euro-Atlantic Security LeadershipGroup) на Мюнхенській конференції у сфері безпеки. Федеральний уряд не брав участі в його розробці і нас не було про це повідомлено заздалегідь", – заявили в МЗС.

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У Німеччині відхрестилися від скандальних "12 кроків"

У Німеччині відхрестилися від скандальних "12 кроків"

eadaily.com

У Берліні також прокоментували загострення на Донбасі, закликавши всі сторони конфлікту дотримуватися режиму припинення вогню, узгодженого у грудні лідерами країн "нормандської четвірки".

У відповіді на офіційний запит DW у німецькому МЗС наголосили, що про ослаблення санкцій ЄС проти Росії з точки зору Берліна мови бути не може. "Санкції пов'язані з військовим втручанням Росії у конфлікт на Сході України. Тому вони прив'язані до повного виконання Мінських угод. Про ослаблення санкцій можна буде думати тільки після цього", – зазначив представник МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На Мюнхенській конференції з безпеки був представлений так званий план "12 кроків для посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", що спровокував гучний скандал.

  • У МЗС України відразу заявили, що він не відображає офіційну позицію нашої країни. А американські дипломати та експерти побачили, що частина озвучених там пропозицій повторюють меседжі Кремля.

  • Після цього документ був вилучений із сайту Мюнхенській конференції.

  • Міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав "вкиданням" так званий план "12 кроків для посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", запропонований на Мюнхенській конференції з безпеки.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Мюнхенська конференція Війна на Донбасі
Місце
Німеччина
Тег
Донбас
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
С первых минут публикации было понятно, что эту писульку написали любители поиграть на кожаной флейте кремля )))
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Злопыхатель Вежливый, А ведь мир, был так рядом.
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