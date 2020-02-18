У Німеччині відхрестилися від скандальних "12 кроків" для України

У Німеччині заявили про непричетність до скандального плану "12 кроків ддя більшої безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", який був оприлюднений на сайті Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це заявили у вівторок, 18 лютого, в Міністерстві закордонних справ ФРН, передає "Укрінформ".

"Ми взяли до уваги документ, поданий Євроатлантичною керівною групою з безпеки (Euro-Atlantic Security LeadershipGroup) на Мюнхенській конференції у сфері безпеки. Федеральний уряд не брав участі в його розробці і нас не було про це повідомлено заздалегідь", – заявили в МЗС.

У Німеччині відхрестилися від скандальних "12 кроків" eadaily.com

У Берліні також прокоментували загострення на Донбасі, закликавши всі сторони конфлікту дотримуватися режиму припинення вогню, узгодженого у грудні лідерами країн "нормандської четвірки".

У відповіді на офіційний запит DW у німецькому МЗС наголосили, що про ослаблення санкцій ЄС проти Росії з точки зору Берліна мови бути не може. "Санкції пов'язані з військовим втручанням Росії у конфлікт на Сході України. Тому вони прив'язані до повного виконання Мінських угод. Про ослаблення санкцій можна буде думати тільки після цього", – зазначив представник МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На Мюнхенській конференції з безпеки був представлений так званий план "12 кроків для посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", що спровокував гучний скандал.

У МЗС України відразу заявили, що він не відображає офіційну позицію нашої країни. А американські дипломати та експерти побачили, що частина озвучених там пропозицій повторюють меседжі Кремля.

Після цього документ був вилучений із сайту Мюнхенській конференції.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав "вкиданням" так званий план "12 кроків для посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", запропонований на Мюнхенській конференції з безпеки.

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