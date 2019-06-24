У Німеччині в небі зіштовхнулися винищувачі: в мережу потрапило нове відео

У мережі опублікували нове відео НП в Німеччині, де в небі зіткнулися два винищувачі Eurofighter.
Записом у Twitter поділився користувач Matze Meisterstück. Як видно на кадрах, після зіткнення один із літаків упав на землю і вибухнув.
Після цього в повітрі утворився великий стовп чорного диму. У районі катастрофи літаків незабаром почалася лісова пожежа. Очевидцями НП стали люди, які відпочивали на пляжі.
#Eurofighter pic.twitter.com/jhjX8mKvCM- Matze Meisterstück (@PiTownBBQ) 24 червня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Рівненщині розбився вертоліт "Мі-8" авіації Сухопутних військ Збройних сил України.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!