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У Німеччині в небі зіштовхнулися винищувачі: в мережу потрапило нове відео

2.9тЧитати матеріал російською

У мережі опублікували нове відео НП в Німеччині, де в небі зіткнулися два винищувачі Eurofighter.

Записом у Twitter поділився користувач Matze Meisterstück. Як видно на кадрах, після зіткнення один із літаків упав на землю і вибухнув.

Після цього в повітрі утворився великий стовп чорного диму. У районі катастрофи літаків незабаром почалася лісова пожежа. Очевидцями НП стали люди, які відпочивали на пляжі.

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Німеччина
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леня зе
леня зе
не работает теорема Эйнштейна.медленно падает.
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