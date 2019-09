У Німеччині на концерті на глядачів обрушилася сцена: з'явилися фото і відео

У Німеччині на реп-концерті через сильну грозу на глядачів впав світлодіодний екран, розташований поблизу сцени. Десятки людей отримали поранення.

Як повідомляє DW, інцидент стався в місті Ессен на заході Німеччини ввечері в суботу, 31 серпня.

Під час виступу реп-виконавців Мартена Ласіні, що працює під псевдонімом Marteria, і Беньяміна Гріффіта, відомого як Casper, почалася гроза. До моменту виходу музикантів на сцену на концерті перебувало 18 тисяч слухачів.

В результаті 28 людей постраждали, двоє з них отримали важкі поранення. Постраждалих доставили в лікарні Ессена. Ще 150 відвідувачам лікарі надали допомогу на місці.

The last video I took last night ends with me screaming bc of the sudden heavy rain #casteria #casper #marteria #essen pic.twitter.com/roTAkXhIAB

The thunderstorm at the Marteria and Casper concert was really bad and I hope everyone made it home safely by now 💚 My hopes go out to the people who got injured! #caspermateria #essen pic.twitter.com/rAJeFZ7wVi