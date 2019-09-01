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У Німеччині на концерті на глядачів обрушилася сцена: з'явилися фото і відео

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У Німеччині на реп-концерті через сильну грозу на глядачів впав світлодіодний екран, розташований поблизу сцени. Десятки людей отримали поранення.

Як повідомляє DW, інцидент стався в місті Ессен на заході Німеччини ввечері в суботу, 31 серпня.

Під час виступу реп-виконавців Мартена Ласіні, що працює під псевдонімом Marteria, і Беньяміна Гріффіта, відомого як Casper, почалася гроза. До моменту виходу музикантів на сцену на концерті перебувало 18 тисяч слухачів.

В результаті 28 людей постраждали, двоє з них отримали важкі поранення. Постраждалих доставили в лікарні Ессена. Ще 150 відвідувачам лікарі надали допомогу на місці.

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Незважаючи на грозу, музиканти продовжили виступ, однак через деякий час були змушені припинити. Відвідувачі змогли залишити концерт, скориставшись громадським транспортом.

Кримінальна поліція приступила до розслідування причин інциденту.

У Німеччині на концерті на глядачів обрушилася сцена: з'явилися фото і відео

dw.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпропетровській області України під час етно-рок-фестивалю Kozak Fest обвалився дах сцени через сильний дощ і ураган.

В результаті одна людина загинула і ще двоє постраждали.

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Німеччина
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