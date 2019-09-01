У Німеччині на концерті на глядачів обрушилася сцена: з'явилися фото і відео

У Німеччині на реп-концерті через сильну грозу на глядачів впав світлодіодний екран, розташований поблизу сцени. Десятки людей отримали поранення.

Як повідомляє DW, інцидент стався в місті Ессен на заході Німеччини ввечері в суботу, 31 серпня.

Під час виступу реп-виконавців Мартена Ласіні, що працює під псевдонімом Marteria, і Беньяміна Гріффіта, відомого як Casper, почалася гроза. До моменту виходу музикантів на сцену на концерті перебувало 18 тисяч слухачів.

В результаті 28 людей постраждали, двоє з них отримали важкі поранення. Постраждалих доставили в лікарні Ессена. Ще 150 відвідувачам лікарі надали допомогу на місці.

The thunderstorm at the Marteria and Casper concert was really bad and I hope everyone made it home safely by now 💚 My hopes go out to the people who got injured! #caspermateria #essen pic.twitter.com/rAJeFZ7wVi - Lotte (@LotteHappy) 31 серпня 2019 р.

Незважаючи на грозу, музиканти продовжили виступ, однак через деякий час були змушені припинити. Відвідувачі змогли залишити концерт, скориставшись громадським транспортом.

Кримінальна поліція приступила до розслідування причин інциденту.

dw.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпропетровській області України під час етно-рок-фестивалю Kozak Fest обвалився дах сцени через сильний дощ і ураган.

В результаті одна людина загинула і ще двоє постраждали.

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