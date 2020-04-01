У Нідерландах від коронавирусної інфекції вилікувалася 101-річна пацієнтка.

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Бабусю вже виписали з медустанови, назвавши її одужання "іскрою надії". Про це повідомляє Reuters.

Ім'я довгожительки медики не називають, але кажуть, що вона була госпіталізована в лікарню Ейсселанд поблизу Роттердама півтора тижні тому з ускладненим диханням і позитивним результатом на COVID-19.

nos.nl

Зазначається, що спочатку пацієнтка перебувала в ізоляції, але тепер одужала достатньо для того, щоб покинути лікарню. Щоправда, оскільки бабуся живе одна, деякий час їй доведеться провести в будинку для літніх людей, під наглядом, але потім вона повернеться додому.

"Вона жорстка жінка, сміла пані. І приємно бачити, що виконує поради медиків, наприклад, чхає у лікоть і навіть говорить, щоб я тримався на належній дистанції", – розповів про свою пацієнтку лікар-пульмонолог Суніл Рамлал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії з лікарні Ріміні в ніч на 26 березня виписали 101-річного пацієнта, якому вдалося подолати коронавірус і повністю одужати.

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