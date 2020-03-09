У Нідерландах стартує судовий процес щодо катастрофи рейсу MH17: що потрібно знати

У понеділок, 9 березня, в Нідерландах почнеться судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, який збили над Донбасом 17 липня 2014 року.

Пряма трансляція буде доступна на сайті Сourtmh17. Мовлення із залу суду буде на голландській та англійській мовах. Засідання проходитиме в юридичному комплексі недалеко від аеропорту Схіпхол.

Обвинуваченими є чотири особи: троє росіян і один українець. Їх звинувачують в доставці зенітно-ракетного комплексу "Бук" з Росії в Донецьку область. Після падіння літака вони намагалися приховати сліди злочину.

Суд у справі збитого Boeing 777

Телеканал NOS зазначає, що свідками у справі проходять 13 осіб, особистості 12 з них засекречені.

Додамо, що обвинувачених не буде на суді. За словами адвоката одного з обвинувачених Олени Кутіної, до суду прибудуть тільки юристи кожної зі сторін, а самих фігурантів не буде.

Додамо, що стороною звинувачення буде виступати виключно прокуратура Нідерландів.

"Представляти позицію звинувачення буде прокуратура Королівства Нідерланди. Тільки вона. Решта – надаватимуть їй максимальну моральну підтримку", – пояснила заступник директора департаменту МЗС України з міжнародним правом, учасниця української делегації Оксана Золотарьова.

Місце аварії літака над Донбасом

За її словами, в розслідуванні катастрофи приймали участь представники СБУ і представники Генпрокуратури – опитували свідків, прослуховували телефонні перехоплення і продивлялися відео з камер.

Вона зазначила, що склад делегації, яка прибула в Нідерланди, складається з представників Генпрокуратури – заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, який очолив Спільну слідчу групу, заступника голови СБУ, посла України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова та безпосередньо Оксани Золотарьової, пише "Громадське".

Місце катастрофи лайнера над Донбасом

"По одному з обвинувачених, який є громадянином України – Харченко – ми знаємо, що його зараз немає на території, підконтрольній Україні. Якби він був на території, підконтрольній Україні, і ми б знали, де саме він, він би вже був в наручниках і сидів би в суді ", – додала Золотарьова.

Нагадаємо, що в Гаазі (Нідерланди) напередодні суду по катастрофі рейсу МН17 родичі загиблих влаштували мовчазний протест під посольством Росії, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у трагедії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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