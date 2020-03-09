У Нідерландах стартує судовий процес щодо катастрофи рейсу MH17: що потрібно знати

У понеділок, 9 березня, в Нідерландах почнеться судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, який збили над Донбасом 17 липня 2014 року.
Пряма трансляція буде доступна на сайті Сourtmh17. Мовлення із залу суду буде на голландській та англійській мовах. Засідання проходитиме в юридичному комплексі недалеко від аеропорту Схіпхол.
Обвинуваченими є чотири особи: троє росіян і один українець. Їх звинувачують в доставці зенітно-ракетного комплексу "Бук" з Росії в Донецьку область. Після падіння літака вони намагалися приховати сліди злочину.
Суд у справі збитого Boeing 777
Телеканал NOS зазначає, що свідками у справі проходять 13 осіб, особистості 12 з них засекречені.
Додамо, що обвинувачених не буде на суді. За словами адвоката одного з обвинувачених Олени Кутіної, до суду прибудуть тільки юристи кожної зі сторін, а самих фігурантів не буде.
Додамо, що стороною звинувачення буде виступати виключно прокуратура Нідерландів.
"Представляти позицію звинувачення буде прокуратура Королівства Нідерланди. Тільки вона. Решта – надаватимуть їй максимальну моральну підтримку", – пояснила заступник директора департаменту МЗС України з міжнародним правом, учасниця української делегації Оксана Золотарьова.
Місце аварії літака над Донбасом
За її словами, в розслідуванні катастрофи приймали участь представники СБУ і представники Генпрокуратури – опитували свідків, прослуховували телефонні перехоплення і продивлялися відео з камер.
Вона зазначила, що склад делегації, яка прибула в Нідерланди, складається з представників Генпрокуратури – заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, який очолив Спільну слідчу групу, заступника голови СБУ, посла України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова та безпосередньо Оксани Золотарьової, пише "Громадське".
Місце катастрофи лайнера над Донбасом
"По одному з обвинувачених, який є громадянином України – Харченко – ми знаємо, що його зараз немає на території, підконтрольній Україні. Якби він був на території, підконтрольній Україні, і ми б знали, де саме він, він би вже був в наручниках і сидів би в суді ", – додала Золотарьова.
Нагадаємо, що в Гаазі (Нідерланди) напередодні суду по катастрофі рейсу МН17 родичі загиблих влаштували мовчазний протест під посольством Росії, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у трагедії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту знаходилися 298 чоловік, всі вони загинули.
Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, по якому її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Європейський Союз закликав Росію визнати відповідальність за крах рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
17 липня 2019 року СБУ передала Міжнародної слідчої групи докази.
При цьому російська "Новая газета" написала, нібито міжнародні розслідувачі у справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".
Пізніше Росія пішла на таємні переговори щодо катастрофи з Boeing-777 на Донбасі.
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